Дима Билан: «Приехал в Москву, чтобы доказать школьной любви, что я сильный»

На прошедшей премии «Виктория» певец Дима Билан стал победителем в номинации «Чемпион радиоэфира». После получения награды артист вышел пообщаться с журналистами.

В беседе с представителями СМИ он рассказал об отношении к исполнительницам хита «Сигма-бой», татуировках поклонниц и творческом подвиге во имя школьной любви.

Дима Билан об исполнительницах хита «Сигма-бой»: «Хочу пожелать девчонкам, чтобы они настроились на большую сложную работу»

— Дима, недавно вас тоже зачислили в «сигма-бои». Не хотите ли в связи с этим больше сделать упор на «Тик-Ток», освоить молодежный слэнг?

— У меня «Тик-Ток» уже четыре года. Там, по-моему, три миллиона подписчиков.

Я, может быть, душнила. Но пусть молодые учат наш слэнг или старый хотя бы не забывают.

— Ну а популярный трек «Сигма-бой» наверняка слышали…

— Конечно. Очень заводная история. Это хороший старт, родители девчонок очень много работают, вкладывают в их движение. И сами они, конечно, молодцы.

Но я хочу пожелать девчонкам, чтобы при этом они настроились на большую сложную работу.