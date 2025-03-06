Дима Билан: «Приехал в Москву, чтобы доказать школьной любви, что я сильный»

На прошедшей премии «Виктория» певец Дима Билан стал победителем в номинации «Чемпион радиоэфира». После получения награды артист вышел пообщаться с журналистами.
В беседе с представителями СМИ он рассказал об отношении к исполнительницам хита «Сигма-бой», татуировках поклонниц и творческом подвиге во имя школьной любви.
Дима Билан об исполнительницах хита «Сигма-бой»: «Хочу пожелать девчонкам, чтобы они настроились на большую сложную работу»
— Дима, недавно вас тоже зачислили в «сигма-бои». Не хотите ли в связи с этим больше сделать упор на «Тик-Ток», освоить молодежный слэнг?
— У меня «Тик-Ток» уже четыре года. Там, по-моему, три миллиона подписчиков.
Я, может быть, душнила. Но пусть молодые учат наш слэнг или старый хотя бы не забывают.
— Ну а популярный трек «Сигма-бой» наверняка слышали…
— Конечно. Очень заводная история. Это хороший старт, родители девчонок очень много работают, вкладывают в их движение. И сами они, конечно, молодцы.
Но я хочу пожелать девчонкам, чтобы при этом они настроились на большую сложную работу.
— А вы слышали, что недавно одна ваша поклонница сделала татуировку в вашу честь? Как вы к этому относитесь?
— Мне просто не хочется подталкивать человека к какому-то, возможно, необдуманному поступку.
— А как сами относитесь к татуировкам?
— Вообще, я за чистоту тела. А так, я обещал себе сделать татуировку, но меня все время что-то останавливает. Я обязательно ее сделаю.
«У меня запрет на неизвестные номера»
— Поговорим на актуальную тему. Сталкивались ли вы с телефонными мошенниками?
— Пока еще нет. Но думаю, что с этим столкнутся все.
— И вы тоже?
— Нет, у меня запрет на неизвестные номера. Но на самом деле это бич сегодняшнего дня. И я даже не знаю, что тут посоветовать. Любую программу сейчас можно скачать.
— Давайте затронем тему личной жизни. Сейчас вы задумываетесь о ней?
— Поступил, приехал в Москву я ради того, чтобы доказать, что я сильный, своей любви школьной. Учился, доказывал первой своей девушке, второй, третьей. Вот мой стимул, для меня это было очень важно, я должен был что-то из себя представлять.
Так долго боролся за это первое место, так долго всем этим занимался, что в какой-то степени увлекся, так что теперь пора подумать о каких-то фундаментальных историях личного характера.
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