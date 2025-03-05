Евгения Дмитриева о съемках в сериале «Казанова. В бегах»: «Я пробовалась и на первый сезон, но была глубоко беременна дочерью»

На Первом канале — продолжение одного из самых популярных сериалов последних лет — «Казанова». В качестве возлюбленных главного героя, который водит женщин за нос, но при этом делает их счастливыми хотя бы ненадолго, в многосерийном фильме появятся Светлана Ходченкова, Анна Банщикова и многие другие известные актрисы.
Одну из главных ролей в новых сериях сыграла актриса Евгения Дмитриева. Но судя по всему, ее героиня не попалась на крючок Казановы.
«Я прямо вцепилась в это платье»
— Евгения, неожиданно вас видеть в сериале «Казанова. В бегах». Да, это продолжение популярного проекта, но многие актеры остались в нем после первого сезона. А вы, столь востребованная актриса, и согласились войти в эту историю. Почему?
— Между прочим, я пробовалась и на первый сезон, но на тот момент была глубоко беременна своей дочерью. Но «Казанову» смотрела, и мне все очень понравилось.
Когда мне прислали сценарий нового сезона, то внимательно прочитала, и мне отозвалась предложенная роль, я согласилась. Прошла пробы и вошла в съемки.
— Какой вообще была атмосфера на съемках, учитывая время действия — это же 80-е, Олимпиада?
— Так это же мое детство. С 80-го по 90-е я училась в школе. Поэтому для меня нет тут чего-то странного или нового, скорее, все естественно и напоминает о замечательном времени, в которое появилась возможность заново окунуться.
— А как вам платья, одеяния тех лет?
— Ну, когда шла примерка, то было одно платье, которое предназначалось явно не мне, вот оно будет в сериале. Я в нем работала.
— Настояли или уговорили отдать его вам?
— Ну, я не очень-то настаивала, просто отметила — и все сразу радостно согласились. Но я прямо в него вцепилась, потому что это реально мое детство. У мамы было очень похожее платье.
Евгения Дмитриева. Фото: «Амедиа продакшн»
— Раскройте карты, вы играете одну из женщин, которую обманул Казанова?
— Нет, нет, нет. Я не буду рассказывать все и вся. Скажу лишь, что играю крупную чиновницу, а дальше по сценарию у меня интересный ход в роли написан. Все увидите и, надеюсь, удивитесь, поэтому карты оставлю закрытыми.
«Ключевые вопросы истории «Казановы» решают зрители, а не актеры»
— Действие нового сезона «Казановы» происходит во время московской Олимпиады. В вас это вызвало какой-то особый отклик? Насколько вы дружны со спортом?
— Я совершенно антиспорт сама по себе. Помню, что в детстве мы все смотрели фигурное катание. Это было из серии особого, важного и обязательного, когда были трансляции с ледовых арен по телевизору. И помню всех спортсменов того времени до сих пор: Бестемьянова и Букин, Роднина и Горшков и так далее.
Мне кажется, и сейчас девочки по-прежнему особенно любят смотреть соревнования фигуристов. Тоже по старой памяти иногда посматриваю, но в целом, я — антиспорт, так вот как-то сложилось.
Евгения Дмитриева на съемках сериала «Казанова. В бегах». Фото: «Амедиа продакшн»
— И последнее, на ваш взгляд, Казанова положительный герой в отношении женщин? Жалоб на него ведь от них, по сути, нет, а вот переживания после его исчезновения есть…
— Когда еще несколько лет назад я пробовалась на первый сезон, то меня и захватила в сценарии эта уникальная вещь. Ведь практически ни одна женщина против него не стала выступать в суде. Та как я человек вовлеченный, то выводы пусть сделает зритель.
Мне кажется, интерес нашей работы, что она находит отклик именно в людях, которые переживают какие-то определенные эмоции. И когда идет коннект и совпадение, а не просто наблюдение за интересной фабулой, тогда и происходит какая-то реакция: либо отвращение к герою, либо принятие его. Так что пусть ключевые вопросы истории «Казановы» решают зрители, а не актеры.
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