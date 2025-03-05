Евгения Дмитриева о съемках в сериале «Казанова. В бегах»: «Я пробовалась и на первый сезон, но была глубоко беременна дочерью»

На Первом канале — продолжение одного из самых популярных сериалов последних лет — «Казанова». В качестве возлюбленных главного героя, который водит женщин за нос, но при этом делает их счастливыми хотя бы ненадолго, в многосерийном фильме появятся Светлана Ходченкова, Анна Банщикова и многие другие известные актрисы.

Одну из главных ролей в новых сериях сыграла актриса Евгения Дмитриева. Но судя по всему, ее героиня не попалась на крючок Казановы.

«Я прямо вцепилась в это платье»

— Евгения, неожиданно вас видеть в сериале «Казанова. В бегах». Да, это продолжение популярного проекта, но многие актеры остались в нем после первого сезона. А вы, столь востребованная актриса, и согласились войти в эту историю. Почему?

— Между прочим, я пробовалась и на первый сезон, но на тот момент была глубоко беременна своей дочерью. Но «Казанову» смотрела, и мне все очень понравилось.

Когда мне прислали сценарий нового сезона, то внимательно прочитала, и мне отозвалась предложенная роль, я согласилась. Прошла пробы и вошла в съемки.

— Какой вообще была атмосфера на съемках, учитывая время действия — это же 80-е, Олимпиада?

— Так это же мое детство. С 80-го по 90-е я училась в школе. Поэтому для меня нет тут чего-то странного или нового, скорее, все естественно и напоминает о замечательном времени, в которое появилась возможность заново окунуться.

— А как вам платья, одеяния тех лет?

— Ну, когда шла примерка, то было одно платье, которое предназначалось явно не мне, вот оно будет в сериале. Я в нем работала.

— Настояли или уговорили отдать его вам?

— Ну, я не очень-то настаивала, просто отметила — и все сразу радостно согласились. Но я прямо в него вцепилась, потому что это реально мое детство. У мамы было очень похожее платье.