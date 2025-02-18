Данко о съемках шоу «Выживалити»: «Режиссеры создавали нам почву для внутренних конфликтов, придумывали совершенно бесчеловечные ходы»

На телеканале «Пятница!» стартовал второй сезон проекта «Выживалити» — экстремального шоу с участием звезд спорта и шоу-бизнеса. Реалити получилось действительно жестким.
Участникам приходилось выпрыгивать из горящей машины, чинить фуникулер на высоте 2260 метров и даже быть погребенным заживо. На кону стоит десять миллионов рублей.
Одним из участников проекта стал певец Данко. В интервью нашему изданию артист рассказал о самых больших испытаниях на шоу «Выживалити», шансах Юры Борисова на «Оскар» и маленьком сыне.
«Этот проект, наверное, самое крутое приключение, которое было в моей жизни»
— Почему согласились принять участие в шоу «Выживалити»?
— Мне нужно было взбодриться. Я как Илья Муромец пролежал очень долго «на печи» после операций на спину.
Несколько лет назад я упал с мотоцикла, мне пришлось сшивать сухожилие в четырех местах. Это очень страшная вещь — год в боли. И еще год я разрабатывал руку, чтобы она хоть как-то начала шевелиться.
После всего этого мне нужна была встряска, и как раз случилось «Выживалити». Хотелось доказать, на что я способен, и вернуть себя «на рельсы».
А испытания «Выживалити» — это такой уровень, который обычно доступен только миллиардерам. То есть это такие сумасшедшие аттракционы! Этот проект, наверное, самое крутое приключение, которое было в моей жизни. Вряд ли когда-нибудь будет круче.
— С кем на этом проекте вы подружились, а с кем, наоборот, не поладили?
— Я со всеми одинаково тусовался, мы были как карты в одной колоде. Я в принципе не воспринимал ссоры или дружбу на проекте как что-то реальное.
Для меня это все было как мультик или сон. Тем более что половину этих людей я знаю по 25 лет.
— Шоу снималось в Карачаево-Черкессии в то время, как там бушевали лесные пожары. Как это отразилось на участниках проекта?
— Это было ужасно. Дым, ничего не видно, дышать трудно, тебя настигает паника, потому что не ясно — бежать или не бежать, задохнешься или не задохнешься. У меня по жизни вообще проблемы с легкими.
Слава богу, уехал жить в Крым, и стало полегче. Но эта гарь — кошмар. Сильно повлияла на мое самочувствие. Так что на проекте хотелось все время носить противогаз.
— В СМИ писали, что в ходе съемочного процесса участники заболели. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
— В ходе съемочного процесса болели многие ребята. Травились, температурили, Саша Головин вообще с лошади упал и повредил руку, у Тюльпановой тоже что-то воспалилось.
А еще и эти нечеловеческие условия, отсутствие нормальной еды. То есть организм был ослаблен и морально, и физически. Поэтому нам действительно приходилось преодолевать серьезные физиологические препоны.
«Это «рай» для клаустрофобов»
— Расскажите об испытании «Погребенные заживо». Какие эмоции вы испытали, когда вас положили в гроб и закопали землей?
— Это «рай» для клаустрофобов. Но самое идиотское, когда я начал откапываться и сухая земля посыпалась мне в рот. Я тогда чуть не задохнулся и словил паническую атаку.
А ведь можно было элементарно натянуть себе майку на нос и сделать таким образом фильтр. Но мозг в тот момент не работал.
— А еще писали, что на высоте 2 000 метров нужно было чинить фуникулер. Как справились с испытанием?
— Да, нужно было чинить фуникулеры на высоте 2 тыс. метров. Кстати, нам за это дали табличку с рекордом и запись в Книге Гиннесса!
— Что вообще было для вас самым сложным на этом проекте?
— Лично для меня самым сложным моментом были манипуляции режиссеров. Они создавали нам почву для внутренних конфликтов, придумывали совершенно бесчеловечные ходы…
— Как вы готовились к шоу? Вы ведь и так в хорошей физической форме. Может, занимались бегом, каким-то дополнительным спортом?
— Я, если честно, вообще не готовился. Потому что обычно я не смотрю подобные проекты. Я видел мельком, как звезды в Африке жучка сожрут или прыщи намажут зеленкой под пальмой. А когда посмотрел «Выживалити», то понял, что, действительно, нужно быть в хорошей физической форме. А я был в катастрофически плохой.
Весил 100 кг, пытался бегать — понял, что не могу. Так что я был хуже всех подготовлен на проекте. Мне просто физически не хватало сил. Приходилось подключать волю. Поэтому каждое испытание было для меня победой побед.
«Просто злые люди устраивают «охоту на ведьм»
— Давайте поговорим на актуальные темы. Как думаете, почему у Лолиты снова отменяют концерты? На этот раз отмена в Волгограде.
— Просто злые люди устраивают «охоту на ведьм». Откуда у наших людей это взялось? Всегда были душевными, добрыми, хорошими. Я считаю, наши артисты — бриллианты цивилизации.
— Как вы думаете, каковы шансы у Юры Борисова получить «Оскар» с учетом отношения к России на Западе?
— Думаю, 50 на 50. Но если получит, будет прикольно.
— Поговорим о личном. В сентябре прошлого года у вас родился сын. Чем он сейчас вас удивляет, уже виден характер, в кого больше пошел мальчик?
— Сын у меня просто потрясающий! И очень на меня похож.
Умненький малыш: не плачет, не скандалит, всегда улыбается. Я таких детей в жизни не встречал.
Кстати, очень любит музыку. Когда слышит грустную — плачет, когда веселую — смеется. Просто комочек счастья и любви!
Смотрите реалити-шоу по пятницам в 19 часов!
Читайте также: