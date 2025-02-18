Данко о съемках шоу «Выживалити»: «Режиссеры создавали нам почву для внутренних конфликтов, придумывали совершенно бесчеловечные ходы»

На телеканале «Пятница!» стартовал второй сезон проекта «Выживалити» — экстремального шоу с участием звезд спорта и шоу-бизнеса. Реалити получилось действительно жестким.

Участникам приходилось выпрыгивать из горящей машины, чинить фуникулер на высоте 2260 метров и даже быть погребенным заживо. На кону стоит десять миллионов рублей.

Одним из участников проекта стал певец Данко. В интервью нашему изданию артист рассказал о самых больших испытаниях на шоу «Выживалити», шансах Юры Борисова на «Оскар» и маленьком сыне.

«Этот проект, наверное, самое крутое приключение, которое было в моей жизни»

— Почему согласились принять участие в шоу «Выживалити»?

— Мне нужно было взбодриться. Я как Илья Муромец пролежал очень долго «на печи» после операций на спину.

Несколько лет назад я упал с мотоцикла, мне пришлось сшивать сухожилие в четырех местах. Это очень страшная вещь — год в боли. И еще год я разрабатывал руку, чтобы она хоть как-то начала шевелиться.

После всего этого мне нужна была встряска, и как раз случилось «Выживалити». Хотелось доказать, на что я способен, и вернуть себя «на рельсы».

А испытания «Выживалити» — это такой уровень, который обычно доступен только миллиардерам. То есть это такие сумасшедшие аттракционы! Этот проект, наверное, самое крутое приключение, которое было в моей жизни. Вряд ли когда-нибудь будет круче.

— С кем на этом проекте вы подружились, а с кем, наоборот, не поладили?

— Я со всеми одинаково тусовался, мы были как карты в одной колоде. Я в принципе не воспринимал ссоры или дружбу на проекте как что-то реальное.

Для меня это все было как мультик или сон. Тем более что половину этих людей я знаю по 25 лет.

— Шоу снималось в Карачаево-Черкессии в то время, как там бушевали лесные пожары. Как это отразилось на участниках проекта?

— Это было ужасно. Дым, ничего не видно, дышать трудно, тебя настигает паника, потому что не ясно — бежать или не бежать, задохнешься или не задохнешься. У меня по жизни вообще проблемы с легкими.

Слава богу, уехал жить в Крым, и стало полегче. Но эта гарь — кошмар. Сильно повлияла на мое самочувствие. Так что на проекте хотелось все время носить противогаз.