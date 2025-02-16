Стас Костюшкин — о возлюбленной: «Когда она меня поцеловала в губы, это был настоящий экстаз!»

По словам Стаса Костюшкина, это была взаимная симпатия, которая оставила неизгладимый след в памяти.

«Сейчас я думаю: «Что она во мне тогда нашла?» — признается он.

Возможно, это был некий особый момент, сочетание обстоятельств и личных качеств, которые он сейчас не может вспомнить. Но то, что чувство было сильным, — несомненно.



Рассказ Стаса Костюшкина повествует о простых, но трогательных моментах. Подарок — пластинка с лучшими песнями советской эстрады — оказался символичным жестом. Закрывшись в комнате, юноша и девушка погрузились в музыку, в те мгновения, когда звучала музыка, их чувства обретали новую глубину. Взяв ее за руку, Стас Костюшкин испытал бурю эмоций. Этот момент, который он не просто помнит, но и чувствует до сих пор, говорит о силе первой любви.





«А уж когда она меня поцеловала в губы, то это был настоящий экстаз!» — признался Стас Костюшкин в беседе с MK.RU .

Этот поцелуй, казалось бы, обыденный акт, для юного Стаса Костюшкина стал высшей точкой переживаний. Он оставил неизгладимый след и на долгое время сохранился в памяти.



Рассказ Стаса Костюшкина — это не просто воспоминание о школьных временах, это попытка понять и проанализировать чувства, которые испытывает человек, переживающий первую любовь. Это история о сильных эмоциях, о волнениях, о том, как простые моменты могут стать важными вехами в жизни. И, возможно, главное — это осознание, что первая любовь — это всегда особая, незабываемая страница в истории каждого из нас.