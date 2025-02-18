Алена Свиридова: «Я даже управляла самолетом»

Певица Алена Свиридова призналась, что хотела родить девочку, но у нее не получилось. В итоге артистка воспитала двух сыновей. И сейчас это уже состоявшиеся взрослые люди.
Старший сын, Василий, живет в Канаде, младший — Григорий — учится в ГИТИСе. Певица считает своих детей самыми лучшими и надежными защитниками.
Об этом Алена Свиридова рассказала журналистам на презентации дебютного музыкального альбома звездного фотографа Владимира Широкова. На счету Владимира более 500 снимков известных личностей.
Алена, с которой дружит Широков многие годы, тоже одна из его героинь.
Она рассказала представителям СМИ о мести бывшим партнерам, своих принципах воспитания детей и управлении самолетом.
«Я няне своей верна»
— Алена, есть ли у вас какие-то принципы воспитания детей?
— Поскольку во мне всегда было много мальчишества, я это восполнила жестким подходом. Товарищ прапорщик!
Отцы всегда были мягче, более спокойные. А мне хотелось, чтобы сыновья ничего не боялись, чего-то достигали, держали слово.
— А привлекали ли вы няню?
— У нас была одна няня. Она была с нами с четырех месяцев детей до 13 лет. Это прекрасный срок. Я няне своей верна.
— Вы прекрасно выглядите. В чем ваш секрет?
— Стараюсь меньше есть.
— А как же насчет пластики?
— Это долгая история. Я писала об этом в своей книжке. Можете почитать на досуге. Это не для блица.
— Как вы провели 14 февраля?
— У меня был концерт.
«Я 16 лет провожу с одним и тем же человеком»
— А вообще у вас есть, с кем проводить День влюбленных?
— Я 16 лет провожу с одним и тем же человеком, поэтому никуда он не делся.
— Как любите проводить с ним время?
— Мы катаемся на горных лыжах.
— А с парашютом случайно не прыгали?
— Да, я прыгала. Я занималась всеми видами спорта, даже управляла самолетом, делала фигуры высшего пилотажа. Мужикам сложно со мной тягаться!
— А сыновья тоже увлечены экстримом?
— Они меня еще не переплюнули. Мама forever!
— Сейчас у вас в отношениях все хорошо. Но вы когда-нибудь мстили бывшим партнерам?
— Месть для меня — вещь мелкая. Она не стоит того, чтобы ее называли таким словом. Недавно я пересмотрела новый фильм «Граф Монте-Кристо» и в очередной раз убедилась, что месть — это плохая вещь.
— Вы очень стильно выглядите. Кто помогал вас с образом?
— Я сама оделась за пять минут, выскочила. И сейчас мне надо убегать.
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