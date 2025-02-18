Алена Свиридова: «Я даже управляла самолетом»

Алена Свиридова рассказывает журналисту о своей дружбе с Владимиром Широковым. Фото: Алексей Кваченко

Певица призналась, что в увлечениях экстримом переплюнет даже мужчин.

Певица Алена Свиридова призналась, что хотела родить девочку, но у нее не получилось. В итоге артистка воспитала двух сыновей. И сейчас это уже состоявшиеся взрослые люди.

Старший сын, Василий, живет в Канаде, младший — Григорий — учится в ГИТИСе. Певица считает своих детей самыми лучшими и надежными защитниками.

Об этом Алена Свиридова рассказала журналистам на презентации дебютного музыкального альбома звездного фотографа Владимира Широкова. На счету Владимира более 500 снимков известных личностей.

Алена, с которой дружит Широков многие годы, тоже одна из его героинь.

Она рассказала представителям СМИ о мести бывшим партнерам, своих принципах воспитания детей и управлении самолетом.

«Я няне своей верна»

— Алена, есть ли у вас какие-то принципы воспитания детей?

— Поскольку во мне всегда было много мальчишества, я это восполнила жестким подходом. Товарищ прапорщик!

Отцы всегда были мягче, более спокойные. А мне хотелось, чтобы сыновья ничего не боялись, чего-то достигали, держали слово.

— А привлекали ли вы няню?

— У нас была одна няня. Она была с нами с четырех месяцев детей до 13 лет. Это прекрасный срок. Я няне своей верна.

— Вы прекрасно выглядите. В чем ваш секрет?

— Стараюсь меньше есть.

— А как же насчет пластики?

— Это долгая история. Я писала об этом в своей книжке. Можете почитать на досуге. Это не для блица.

Алена Свиридова. Фото: Алексей Кваченко

— Как вы провели 14 февраля?

— У меня был концерт.

«Я 16 лет провожу с одним и тем же человеком»

— А вообще у вас есть, с кем проводить День влюбленных?

— Я 16 лет провожу с одним и тем же человеком, поэтому никуда он не делся.

— Как любите проводить с ним время?

— Мы катаемся на горных лыжах.

— А с парашютом случайно не прыгали?

— Да, я прыгала. Я занималась всеми видами спорта, даже управляла самолетом, делала фигуры высшего пилотажа. Мужикам сложно со мной тягаться!

Алена Свиридова. Фото: Алексей Кваченко

— А сыновья тоже увлечены экстримом?

— Они меня еще не переплюнули. Мама forever!

— Сейчас у вас в отношениях все хорошо. Но вы когда-нибудь мстили бывшим партнерам?

— Месть для меня — вещь мелкая. Она не стоит того, чтобы ее называли таким словом. Недавно я пересмотрела новый фильм «Граф Монте-Кристо» и в очередной раз убедилась, что месть — это плохая вещь.

— Вы очень стильно выглядите. Кто помогал вас с образом?

— Я сама оделась за пять минут, выскочила. И сейчас мне надо убегать.

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