Алена Свиридова: «Я даже управляла самолетом»

Певица Алена Свиридова призналась, что хотела родить девочку, но у нее не получилось. В итоге артистка воспитала двух сыновей. И сейчас это уже состоявшиеся взрослые люди.

Старший сын, Василий, живет в Канаде, младший — Григорий — учится в ГИТИСе. Певица считает своих детей самыми лучшими и надежными защитниками.

Об этом Алена Свиридова рассказала журналистам на презентации дебютного музыкального альбома звездного фотографа Владимира Широкова. На счету Владимира более 500 снимков известных личностей.

Алена, с которой дружит Широков многие годы, тоже одна из его героинь.

Она рассказала представителям СМИ о мести бывшим партнерам, своих принципах воспитания детей и управлении самолетом.

«Я няне своей верна»

— Алена, есть ли у вас какие-то принципы воспитания детей?

— Поскольку во мне всегда было много мальчишества, я это восполнила жестким подходом. Товарищ прапорщик!

Отцы всегда были мягче, более спокойные. А мне хотелось, чтобы сыновья ничего не боялись, чего-то достигали, держали слово.

— А привлекали ли вы няню?

— У нас была одна няня. Она была с нами с четырех месяцев детей до 13 лет. Это прекрасный срок. Я няне своей верна.

— Вы прекрасно выглядите. В чем ваш секрет?

— Стараюсь меньше есть.

— А как же насчет пластики?

— Это долгая история. Я писала об этом в своей книжке. Можете почитать на досуге. Это не для блица.