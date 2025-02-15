Ирина Хакамада прокомментировала вечеринку с ее участием, куда пришли силовики: «Я не была организатором»

Бывший политик, а ныне коуч и автор книг, Ирина Хакамада в своем телеграм-канале отреагировала на скандал, связанный с вечеринкой, которая прошла в ресторане отеля «Савой».

Ирина Хакамада заявила, что не была организатором мероприятия, как преподнесли некоторые телеграм-каналы. Более того, все происходило с соблюдением норм приличия.

«Вчера я была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость (известно, что я увлекаюсь электронной музыкой как слушатель, а не DJ). То есть, я не была ни организатором мероприятия, ни должна была там выступать ни с каким DJ сетом. Музыкальное мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом. Мероприятие было остановлено. Все прошло этично (никого в пол лицом не укладывали). У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили. Все», — прокомментировала событие Ирина Хакамада.

Напомним, некоторые телеграм-канале ночью 15 февраля сообщили о том, что в ресторан отеля «Савой» во время вечеринки с участием Ирины Хакамады, нагрянули силовики. Они, якобы, проводили обыски, присутствующих уложили на пол лицом вниз.

Уточнялось, что люди собрались на мероприятии, чтобы пообщаться с Ириной Хакамадой и послушать ее DJ-сеты. Кроме этого, озвучивалась и цена за билет на тусовку.

Гости праздника рассказали телеграм-каналу Mash, что за возможность находиться в обществе Ирины Хакамады они заплатили от 50к до 150к рублей,