«Ты что, с ума сошел?»: Валерия рассказала о запретах в браке с Иосифом Пригожиным

Валерия. Фото: Global Look Press

Певица призналась, что у них с Иосифом Пригожиным общий семейный бюджет.

Недавно певица Валерия получила радостную новость: она во второй раз станет бабушкой. Ее младший сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана ожидают мальчика. Узнав об этом, Валерия не смогла сдержать слез радости. Она призналась, что для нее неважно, какого пола будет ребенок, главное — расширение семьи.

Интересный момент произошел, когда сын решил пошутить над Валерией, сказав, что использовал искусственный интеллект для определения пола будущего ребенка и якобы узнал, что будет девочка. Певица поверила сыну и даже расстроилась, что сюрприз был испорчен. Однако позже, на церемонии объявления пола ребенка, выяснилось, что на самом деле ожидается мальчик. Валерия была приятно удивлена таким двойным сюрпризом, пишет mk.ru.

Помимо новостей о будущем внуке, Валерия также поделилась секретом своего успешного брака с Иосифом Пригожиным, который длится более двадцати лет. По мнению певицы, залог крепких отношений заключается в общих взглядах, интересах и взаимопонимании. Она подчеркнула важность совместного принятия решений, в том числе финансовых. Все покупки в семье обсуждаются заранее, чтобы избежать ненужных сюрпризов и лишних трат.

«Я ему давно сказала: «Давай без сюрпризов». У нас случалось, что, когда я видела какой-то сюрприз от Иосифа, говорила: «Зачем ты столько денег потратил? Ты что, с ума сошел?» - делится Валерия.

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