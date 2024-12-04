«Ты что, с ума сошел?»: Валерия рассказала о запретах в браке с Иосифом Пригожиным

Недавно певица Валерия получила радостную новость: она во второй раз станет бабушкой. Ее младший сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана ожидают мальчика. Узнав об этом, Валерия не смогла сдержать слез радости. Она призналась, что для нее неважно, какого пола будет ребенок, главное — расширение семьи.

Интересный момент произошел, когда сын решил пошутить над Валерией, сказав, что использовал искусственный интеллект для определения пола будущего ребенка и якобы узнал, что будет девочка. Певица поверила сыну и даже расстроилась, что сюрприз был испорчен. Однако позже, на церемонии объявления пола ребенка, выяснилось, что на самом деле ожидается мальчик. Валерия была приятно удивлена таким двойным сюрпризом, пишет mk.ru .

Помимо новостей о будущем внуке, Валерия также поделилась секретом своего успешного брака с Иосифом Пригожиным, который длится более двадцати лет. По мнению певицы, залог крепких отношений заключается в общих взглядах, интересах и взаимопонимании. Она подчеркнула важность совместного принятия решений, в том числе финансовых. Все покупки в семье обсуждаются заранее, чтобы избежать ненужных сюрпризов и лишних трат.

«Я ему давно сказала: «Давай без сюрпризов». У нас случалось, что, когда я видела какой-то сюрприз от Иосифа, говорила: «Зачем ты столько денег потратил? Ты что, с ума сошел?» - делится Валерия.