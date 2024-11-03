Авербух, Петров, Джиган: кому из знаменитых мужчин сказочно повезло со «второй мамой»

Нина Антоновна (зять Владимир Пресняков-мл.)
Владимиру Преснякову и Наталье Подольской управляться с двумя сыновьями помогает Нина Антоновна Подольская. Наталья говорит, что муж ее маму обожает и уважает, и у них это взаимно: «Володю мама приняла сразу. Муж попросил разрешения называть тещу не по имени-отчеству, а мамой и на ты. Конечно, как и в любой семье, в нашей тоже случаются ссоры: обычно на почве того, что мама излишне балует внуков. Но особенно я злюсь, когда во время наших с Вовой «разборок» мама встает на сторону мужа. Я на нее по-всякому зыркаю, смотрю исподлобья. Потом не выдерживаю двойной атаки, говорю: «Ладно, не при маме, сами решим». Конечно, ей за меня неудобно, она сразу Вову защищает».
Нина Антоновна живет недалеко от дома дочки с зятем и часто их навещает. «На лето она переезжает к нам, - рассказывала «Телепрограмме» певица. - Потому что сад - это ее огромное хобби, у мамы есть помощник в саду. Просто не представляете, какой красоты у нас сад! Благодаря маме растут яблони, груши, сливы, зелень, голубика, клубника, малина. С годами я уже сама чувствую себя мамой для своей мамы. Стараюсь ее баловать, радовать, не огорчать. Хотя иногда, когда долго живешь вместе с мамой, бывает разное. Две хозяйки на кухне, все такое. Мы не ссоримся, но мама все равно пытается меня учить, хотя мне уже 40 лет. Но это, видимо, у всех так…»
Евгения Николаевна (зять Джиган)
Мама научила Оксану быть хорошей женой - Джиган не нарадуется. Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
В доме рэпера Джигана самый частый и желанный гость - его любимая теща Евгения Николаевна. Мама блогера и предпринимательницы Оксаны Самойловой помогает дочери советами в воспитании четверых детей и в отношениях с мужем. Когда у Оксаны и Джигана (Дениса) случались ссоры, то мирила их Евгения Николаевна - подсказывала, как лучше разрешить спорную ситуацию. Джиган обожает, когда теща готовит, и старается прислушиваться к ее советам. Для Оксаны Самойловой мама - лучшая подруга: «У нас безусловная любовь, космическая связь и просто нереальное взаимопонимание. Будь здорова, мамочка, нам с тобой еще столько раз нужно покататься на коньках, сноубордах, велосипедах, пройти кучу квестов и выиграть много-много спортивных состязаний. Ты создала для нас самую красивую, дружную, веселую, крепкую семью, где каждый из нас, твоих детей и внуков, объединен самым лучшим человеком - тобой».
Татьяна Олеговна (зять Александр Петров)
Актер сорвал джекпот - и жена любимая, и теща свойская. Фото: личная страница Александра Петрова в социальной сети
Актер познакомился одновременно и с будущей женой Викторией, и с ее мамой Татьяной Лесковой. В прошлом году Петров с товарищем, режиссером Климом Шипенко и промоутером Андреем Фоминым зашел поужинать и обсудить дела в ресторан в центре Москвы. За соседним столом ужинали Виктория и Татьяна. Александр влюбился в Викторию с первого взгляда и подошел познакомиться. Через полгода они поженились. Татьяна Лескова была счастлива такому быстрому развитию событий: «Это действительно сказочная история. Я очень рада за них. Это любовь!»
Петров с тещей подружился - она почетная гостья и на его спектаклях, и в доме молодых. Александр приглашает семью жены на все праздники. Татьяна уже пообещала, что будет помогать молодоженам, когда в их семье появятся дети.
Юлия Викторовна (зять Илья Авербух)
Мама Лизы почти ровесница ее супруга. Фото: личная страница Лизы Арзамасовой в социальной сети
Мама 29-летней актрисы Лизы Арзамасовой старше ее мужа всего на три года. Переводчик Юлия Арзамасова и хореограф и продюсер Илья Авербух быстро нашли общий язык и стали друзьями. «Мы с Юлей абсолютно понимаем друг друга. Это самая образцовая теща, которая только может быть, - рассказывает Авербух. - Но слово «теща» мне кажется каким-то некрасивым. Для меня Юля - большой друг, очень уважаемый мною человек, мы обсуждаем в том числе творческие вещи, она помогает Лизе с детьми, часто бывает у нас дома, но при этом мы соблюдаем определенную дистанцию и не живем в одном доме». Зять ценит деликатность тещи, которая не дает непрошеные советы и всегда остается желанным гостем в семье молодых родителей.
Когда Лиза и Илья на работе, то с двумя детьми остается няня. Но и мама Лизы всегда готова помочь. Мать и дочь очень близки. Папа Елизаветы погиб, когда она только пошла в школу, а мама старалась угадать таланты дочери: отвела в кружок при ГИТИСе, продвигала ее актерскую анкету. Юлия Арзамасова была директором дочери и сопровождала ее на всех съемках и мероприятиях, пока Елизавете не исполнилось 20 лет. Лиза повзрослела, обзавелась своей командой, стала самостоятельной. Но до сих пор обожает, когда мама рядом: «Когда у мамы есть время и силы со мной поработать, мне комфортнее всего. Мы вместе - силища! Мы вместе - радость. Даже если просто в гримерке сидим и болтаем о разном».