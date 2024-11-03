Авербух, Петров, Джиган: кому из знаменитых мужчин сказочно повезло со «второй мамой»

Нина Антоновна (зять Владимир Пресняков-мл.)

Владимиру Преснякову и Наталье Подольской управляться с двумя сыновьями помогает Нина Антоновна Подольская. Наталья говорит, что муж ее маму обожает и уважает, и у них это взаимно: «Володю мама приняла сразу. Муж попросил разрешения называть тещу не по имени-отчеству, а мамой и на ты. Конечно, как и в любой семье, в нашей тоже случаются ссоры: обычно на почве того, что мама излишне балует внуков. Но особенно я злюсь, когда во время наших с Вовой «разборок» мама встает на сторону мужа. Я на нее по-всякому зыркаю, смотрю исподлобья. Потом не выдерживаю двойной атаки, говорю: «Ладно, не при маме, сами решим». Конечно, ей за меня неудобно, она сразу Вову защищает».

Нина Антоновна живет недалеко от дома дочки с зятем и часто их навещает. «На лето она переезжает к нам, - рассказывала «Телепрограмме» певица. - Потому что сад - это ее огромное хобби, у мамы есть помощник в саду. Просто не представляете, какой красоты у нас сад! Благодаря маме растут яблони, груши, сливы, зелень, голубика, клубника, малина. С годами я уже сама чувствую себя мамой для своей мамы. Стараюсь ее баловать, радовать, не огорчать. Хотя иногда, когда долго живешь вместе с мамой, бывает разное. Две хозяйки на кухне, все такое. Мы не ссоримся, но мама все равно пытается меня учить, хотя мне уже 40 лет. Но это, видимо, у всех так…»

Евгения Николаевна (зять Джиган)