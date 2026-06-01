Нелли Кобзон: «Занимаюсь домашним хозяйством, кручу банки с вареньем»

75-летняя Нелли Кобзон любит заниматься домашним хозяйством и крутить банки. Об этом она рассказала журналистам перед началом сольного концерта певицы Жасмин «Головоломка».
Своим появлением Нелли Михайловна произвела переполох среди журналистов.
Во-первых, потому что вдова Иосифа Кобзона редко балует нас общением, во-вторых, в бордовом жакете с брошью она выглядела просто великолепно. И к тому же намного моложе своих лет.
Перед началом концерта представители прессы успели записать блиц-интервью с Нелли Кобзон. Узнать ее секрет красоты и чем сейчас занимается Муза мэтра советской и российской эстрады.
Нелли Кобзон: «Живу на даче»
- Нелли Михайловна, великолепно выглядите.
- Я старалась.
- Прибегали ли к помощи стилистов?
- Нет, все сама.
- Вас сейчас очень редко видно. Чем сейчас занимаетесь?
- Домашним хозяйством. Кручу банки с вареньем.
- А какое закрутили недавно?
- Малиновое.
- На даче?
- Да. Живу на даче.
Нелли Кобзон. Фото: Global Look Press
Нелли Кобзон: «Только в этом месяце у меня два правнука»
- В чем секрет сияния ваших счастливых глаз?
- Весна, любовь, солнце, внуки, правнуки.
- Появились новые?
- Только в этом месяце у меня два правнука.
- А как назвали?
- Ой, там такие имена! Джозеф!
Напомним, Иосиф Кобзон ушел из жизни в 2018 году. Они с женой прожили в браке более полувека.
Семья воспитала двух детей: сына Андрея и дочь Наталью. У Андрея, в свою очередь, трое детей, а у Натальи – четверо.
В прошлом году мамой стала внучка Нелли Михайловны Мишель. В 2024 году она вышла замуж.
