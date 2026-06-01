Нелли Кобзон: «Занимаюсь домашним хозяйством, кручу банки с вареньем»

Вдова Иосифа Кобзона рассказала, как живет сейчас и поделилась большой семейной радостью.

75-летняя Нелли Кобзон любит заниматься домашним хозяйством и крутить банки. Об этом она рассказала журналистам перед началом сольного концерта певицы Жасмин «Головоломка».

Своим появлением Нелли Михайловна произвела переполох среди журналистов.

Во-первых, потому что вдова Иосифа Кобзона редко балует нас общением, во-вторых, в бордовом жакете с брошью она выглядела просто великолепно. И к тому же намного моложе своих лет.

Перед началом концерта представители прессы успели записать блиц-интервью с Нелли Кобзон. Узнать ее секрет красоты и чем сейчас занимается Муза мэтра советской и российской эстрады.

Нелли Кобзон: «Живу на даче»

- Нелли Михайловна, великолепно выглядите.

- Я старалась.

- Прибегали ли к помощи стилистов?

- Нет, все сама.

- Вас сейчас очень редко видно. Чем сейчас занимаетесь?

- Домашним хозяйством. Кручу банки с вареньем.

- А какое закрутили недавно?

- Малиновое.

- На даче?

- Да. Живу на даче.

Нелли Кобзон: «Только в этом месяце у меня два правнука»

- В чем секрет сияния ваших счастливых глаз?

- Весна, любовь, солнце, внуки, правнуки.

- Появились новые?

- Только в этом месяце у меня два правнука.

- А как назвали?

- Ой, там такие имена! Джозеф!

Напомним, Иосиф Кобзон ушел из жизни в 2018 году. Они с женой прожили в браке более полувека.

Семья воспитала двух детей: сына Андрея и дочь Наталью. У Андрея, в свою очередь, трое детей, а у Натальи – четверо.

В прошлом году мамой стала внучка Нелли Михайловны Мишель. В 2024 году она вышла замуж.

