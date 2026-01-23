Марк Богатырев раскрыл, как восстанавливается после развода: "Это очень хороший инструмент"

Актер Марк Богатырев хотел бы оказаться будущем времени. Поскольку он всегда предпочитает идти туда, где страшно. А если выбирать прошлое, то Богатырев стал бы рыцарем или императором.

Марк Богатырев: "Что-то в этом есть благородное и красивое"

"Мне бы хотелось посмотреть, как это. Что-то в этом есть благородное и красивое" — подчеркнул артист.

А вот на вопрос, кого из этих героев, артист сыграл бы в кино, он ответил, что скорее, императора.

Об этом артист рассказал на премьере фильма "Левша". И, конечно, сразу был взят в плотное журналистское кольцо. Оно и не мудрено: артист недавно развелся со своей коллегой по цеху, актрисой Татьяной Арнтгольц. И, по сути, это практически был его первый выход в свет в статусе новоявленного холостяка.

Представители прессы поинтересовались, не взял ли Марк на мероприятие своего сына, как он это обычно делает. Марк Богатырев ответил, что Даниил отдыхает с мамой. А как сын приедет, то он будет брать ребенка с собой.

Сам же Марк недавно отдыхал в Таиланде. Он признавался, что эта страна для него – особое место, где он находится в гармонии с самим собой. И получается, что зализывает душевные раны.