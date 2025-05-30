Мария Погребняк: "Никогда не думала, что буду переживать за Натана"

На канале ТНТ продолжается показ реалити-шоу "Сокровища императора". Поклонницей проекта оказалась светская дива и блогер Мария Погребняк. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Мария в паре с Аланой Мамаевой принимала участие в первом сезоне реалити.
Смотря второй сезон, Погребняк сделала для себя немало открытий. Например, что Натан может быть настоящим джентльменом, а Ирина Дубцова не такая стальная леди, какой хочет казаться на первый взгляд.
На съемках первого сезона Мария познакомилась и с Филиппом Киркоровым. Сейчас певец находится под наблюдением врачей. И светская дива переживает за его здоровье.
Об этом, а также о симпатиях к Алене Блин и развитии младшего сына Владимира Мария рассказала на красной дорожке музыкальной премии канала RU.TV.
"Натан так ведет себя по-мужски с Ирой"
— Мария, смотрите ли вы второй сезон шоу "Сокровища императора". Может быть, за кого-то болеете там?
— Я болею за Алену Блин, мне она нравится. Она все что думает, то и говорит. В Алене нет лицемерия.
Открылась для меня с другой стороны Ира Дубцова. Я думала, что Ирина девчонка более мощная и сильная, а она более ранимая.
Но я никогда не думала, что в какой-то момент буду переживать за Натана. Он так ведет cебя по-мужски с Ирой. Старается не входить в конфликт, успокоить ее. Это настоящее мужское поведение!
— А что думаете об Олеге Майами? Он, правда, уже покинул проект, но оставил яркий след…
— Олег решил подтрунивать, подшучивать над участниками, но со стороны это выглядит в негативном ключе. Но на самом деле Олег очень хороший парень. Он и ранимый, и душка, и позитивный. У Олега потрясающее чувство юмора.
Но на проекте он перебарщивает.
— Вы верите, что ему действительно нравится Нюша, ведь он флиртовал с ней на шоу?
— Нет…
Мария Погребняк. Фото: пресс-служба шоу "Сны Пушкина"
"Оля может поддержать и в моменты радости"
— А в то, что Олег Майами мог бы влюбиться в Ольгу Бузову?
— Я просто знаю Олю. В нее невозможно не влюбиться, в ее харизму. Она умеет дружить, поддерживать. В наше время очень мало людей, которые действительно могут тебя поддержать. В горе-то — все, мол, поддержу, узнаю больше новостей.
А Оля может поддержать в моменты радости. И в болезни тоже! Когда ты заболеешь, Оля даже при своем отсутствии в Москве найдет человека, который передаст лекарства.
— Как вы думаете, какую стратегию нужно выбирать, чтобы подольше держаться на реалити-шоу?
— Во-первых, блестяще проходить испытания. Во-вторых, мы должны все понимать, что мы создаем настроение аудитории — чтобы муж и жена посмотрели это шоу. И им было, что обсудить вечером. Поэтому нужно быть ярким героями.
Мы с Аланой решили, что выберем амплуа кошечек. Этакие кошки-правдорубки. Нам не нравились желтые, и мы это им говорили в лицо.
— Ваш друг Евгений Ершов сейчас тоже участвует в реалити-шоу…
— Друг? Сначала он за мной ухаживал. Потом он нас бросил. Но, в принципе, за Женьку я болею. Он классный, веселый, позитивный, честный парень.
Иногда, правда, заигрывается. Но ведь мы участвуем в игре, это нормально.
Мария Погребняк. Фото: пресс -служба шоу "Сны Пушкина"
— Вы бы хотели принять участие еще в каком-нибудь проекте?
— Я бы хотела поучаствовать в шоу "Мастер игры". Я же просто создана для интриг. Вот бы я там делов натворила, вы даже не представляете.
"Я готова целовать Тимуру Хайдарову руки"
— Недавно ваш партнер по шоу "Сокровища императора" Филипп Киркоров получил ожог руки. Сейчас он активно лечится. Что бы вы ему пожелали?
— Здоровья. Но, честно говоря, я сначала думала, что это такая задумка.
Так красиво горело. Филипп даже глазом не моргнул. И я подумала, что это спланированная акция.
Но когда ты работаешь на сцене, то что бы ни произошло, доведешь свой концерт до конца. Это профессионализм. А Филипп — большой профессионал своего дела.
— А есть версия, что на самом деле Филипп столкнулся с последствиями неудачной пластики. Вы в это верите?
— Да нет, конечно. Я же знаю, кто оперировал Филиппа. Тимур Хайдаров — лучший пластический хирург. Я готова целовать ему руки.
В пять-шесть утра он уже на работе. Ходит и смотрит за всеми.
"Старший и младший дают жару"
— Как дела у вашего сына Владимира? Как с ним общаются его братья?
— Старший помогает, может пойти погулять с ним. Если нужно разогреть еду, Артем всегда придет на помощь. Но средний и младший, Паша и Леша, дают жару. Они, наоборот, его чуть-чуть тормошат, с ним заигрывают, его пугают. Только чтобы Володя пошел.
Поэтому когда Владимир их видит, он аж прямо дергается.
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