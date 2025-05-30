Мария Погребняк: "Никогда не думала, что буду переживать за Натана"

На канале ТНТ продолжается показ реалити-шоу "Сокровища императора". Поклонницей проекта оказалась светская дива и блогер Мария Погребняк. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Мария в паре с Аланой Мамаевой принимала участие в первом сезоне реалити.

Смотря второй сезон, Погребняк сделала для себя немало открытий. Например, что Натан может быть настоящим джентльменом, а Ирина Дубцова не такая стальная леди, какой хочет казаться на первый взгляд.

На съемках первого сезона Мария познакомилась и с Филиппом Киркоровым. Сейчас певец находится под наблюдением врачей. И светская дива переживает за его здоровье.

Об этом, а также о симпатиях к Алене Блин и развитии младшего сына Владимира Мария рассказала на красной дорожке музыкальной премии канала RU.TV.

"Натан так ведет себя по-мужски с Ирой"

— Мария, смотрите ли вы второй сезон шоу "Сокровища императора". Может быть, за кого-то болеете там?

— Я болею за Алену Блин, мне она нравится. Она все что думает, то и говорит. В Алене нет лицемерия.

Открылась для меня с другой стороны Ира Дубцова. Я думала, что Ирина девчонка более мощная и сильная, а она более ранимая.

Но я никогда не думала, что в какой-то момент буду переживать за Натана. Он так ведет cебя по-мужски с Ирой. Старается не входить в конфликт, успокоить ее. Это настоящее мужское поведение!

— А что думаете об Олеге Майами? Он, правда, уже покинул проект, но оставил яркий след…

— Олег решил подтрунивать, подшучивать над участниками, но со стороны это выглядит в негативном ключе. Но на самом деле Олег очень хороший парень. Он и ранимый, и душка, и позитивный. У Олега потрясающее чувство юмора.

Но на проекте он перебарщивает.

— Вы верите, что ему действительно нравится Нюша, ведь он флиртовал с ней на шоу?

— Нет…