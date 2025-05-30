Мария Погребняк: "Никогда не думала, что буду переживать за Натана"

Мария Погребняк. Фото: Global Look Press

Светская дива рассказала, за кого болеет в шоу "Сокровища императора", за что ценит Ольгу Бузову и о чем подумала, когда Филипп Киркоров получил ожог. А еще она призналась, что готова целовать Тимуру Хайдарову руки.

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На канале ТНТ продолжается показ реалити-шоу "Сокровища императора". Поклонницей проекта оказалась светская дива и блогер Мария Погребняк. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Мария в паре с Аланой Мамаевой принимала участие в первом сезоне реалити.

Смотря второй сезон, Погребняк сделала для себя немало открытий. Например, что Натан может быть настоящим джентльменом, а Ирина Дубцова не такая стальная леди, какой хочет казаться на первый взгляд.

На съемках первого сезона Мария познакомилась и с Филиппом Киркоровым. Сейчас певец находится под наблюдением врачей. И светская дива переживает за его здоровье.

Об этом, а также о симпатиях к Алене Блин и развитии младшего сына Владимира Мария рассказала на красной дорожке музыкальной премии канала RU.TV.

"Натан так ведет себя по-мужски с Ирой"

— Мария, смотрите ли вы второй сезон шоу "Сокровища императора". Может быть, за кого-то болеете там?

— Я болею за Алену Блин, мне она нравится. Она все что думает, то и говорит. В Алене нет лицемерия.

Открылась для меня с другой стороны Ира Дубцова. Я думала, что Ирина девчонка более мощная и сильная, а она более ранимая.

Но я никогда не думала, что в какой-то момент буду переживать за Натана. Он так ведет cебя по-мужски с Ирой. Старается не входить в конфликт, успокоить ее. Это настоящее мужское поведение!

— А что думаете об Олеге Майами? Он, правда, уже покинул проект, но оставил яркий след…

— Олег решил подтрунивать, подшучивать над участниками, но со стороны это выглядит в негативном ключе. Но на самом деле Олег очень хороший парень. Он и ранимый, и душка, и позитивный. У Олега потрясающее чувство юмора.

Но на проекте он перебарщивает.

— Вы верите, что ему действительно нравится Нюша, ведь он флиртовал с ней на шоу?

— Нет…

Мария Погребняк. Фото: пресс-служба шоу "Сны Пушкина"

"Оля может поддержать и в моменты радости"

— А в то, что Олег Майами мог бы влюбиться в Ольгу Бузову?

— Я просто знаю Олю. В нее невозможно не влюбиться, в ее харизму. Она умеет дружить, поддерживать. В наше время очень мало людей, которые действительно могут тебя поддержать. В горе-то — все, мол, поддержу, узнаю больше новостей.

А Оля может поддержать в моменты радости. И в болезни тоже! Когда ты заболеешь, Оля даже при своем отсутствии в Москве найдет человека, который передаст лекарства.

— Как вы думаете, какую стратегию нужно выбирать, чтобы подольше держаться на реалити-шоу?

— Во-первых, блестяще проходить испытания. Во-вторых, мы должны все понимать, что мы создаем настроение аудитории — чтобы муж и жена посмотрели это шоу. И им было, что обсудить вечером. Поэтому нужно быть ярким героями.

Мы с Аланой решили, что выберем амплуа кошечек. Этакие кошки-правдорубки. Нам не нравились желтые, и мы это им говорили в лицо.

— Ваш друг Евгений Ершов сейчас тоже участвует в реалити-шоу…

— Друг? Сначала он за мной ухаживал. Потом он нас бросил. Но, в принципе, за Женьку я болею. Он классный, веселый, позитивный, честный парень.

Иногда, правда, заигрывается. Но ведь мы участвуем в игре, это нормально.

Мария Погребняк. Фото: пресс -служба шоу "Сны Пушкина"

— Вы бы хотели принять участие еще в каком-нибудь проекте?

— Я бы хотела поучаствовать в шоу "Мастер игры". Я же просто создана для интриг. Вот бы я там делов натворила, вы даже не представляете.

"Я готова целовать Тимуру Хайдарову руки"

— Недавно ваш партнер по шоу "Сокровища императора" Филипп Киркоров получил ожог руки. Сейчас он активно лечится. Что бы вы ему пожелали?

— Здоровья. Но, честно говоря, я сначала думала, что это такая задумка.

Так красиво горело. Филипп даже глазом не моргнул. И я подумала, что это спланированная акция.

Но когда ты работаешь на сцене, то что бы ни произошло, доведешь свой концерт до конца. Это профессионализм. А Филипп — большой профессионал своего дела.

— А есть версия, что на самом деле Филипп столкнулся с последствиями неудачной пластики. Вы в это верите?

— Да нет, конечно. Я же знаю, кто оперировал Филиппа. Тимур Хайдаров — лучший пластический хирург. Я готова целовать ему руки.

В пять-шесть утра он уже на работе. Ходит и смотрит за всеми.

"Старший и младший дают жару"

— Как дела у вашего сына Владимира? Как с ним общаются его братья?

— Старший помогает, может пойти погулять с ним. Если нужно разогреть еду, Артем всегда придет на помощь. Но средний и младший, Паша и Леша, дают жару. Они, наоборот, его чуть-чуть тормошат, с ним заигрывают, его пугают. Только чтобы Володя пошел.

Поэтому когда Владимир их видит, он аж прямо дергается.

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