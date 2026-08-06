Мама Гарика Харламова Наталья: «Я на свадьбе сказала тост, что мой сын женился на моей подруге»

Оказывается, мама Гарика Харламова Наталья дружила со своей невесткой Катериной Ковальчук еще до того, как актриса стала женой его сына. Но она рада, что теперь подруга вошла в их семью.

Об этом и не только Наталья Харламова рассказала Teleprogramma.org на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок», где Гарик Харламов озвучил знаменитого беглеца от волка и других зверей.

Наталья Харламова об отношениях с сыном: «Какие-то большие семейные мероприятия мы планируем заранее»

- Наталья, бывает, что вы можете покритиковать работы сына или же в основном хвалите?

- Я считаю, что достаточно объективно отношусь и к работам сына, и вообще друзей-актеров. Если что-то мне не нравится, то я так и скажу. А если нравится, то похвалю.

- А какая из ролей Гарика вам больше всего нравится?

- У него так много работ последние 30 лет, что я вам даже не скажу какая. Например, я очень люблю фильм «Эдуард Суровый» и сериал «Гусар». Сейчас снимается третий сезон. Еще люблю «Зону комфорта», много что.

Я уж про Comedy Club не говорю. Это классика.

- Часто ли вам удается увидеться при таком загруженном графике сына?

- Достаточно часто. Практически на постоянной основе. Если не видимся, то созваниваемся и списываемся.

- А кто к кому чаще приезжает?

- Чаще я, конечно, приезжаю, но бывает, что и он. Какие-то большие семейные мероприятия мы планируем заранее. А так, есть время, минутка – поехали! Приехали!

- Помогаете ему с садом-огородом?

- Нет абсолютно. Я ни разу не Мичурин. Я люблю ландшафтный дизайн, когда его кто-то сделал, а я сижу и получаю удовольствие. Выпить чашечку кофе, посмотреть на красоту – это мое.