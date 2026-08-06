Мама Гарика Харламова Наталья: «Я на свадьбе сказала тост, что мой сын женился на моей подруге»

Гарик Харламов с мамой. Фото: Global Look Press

Наталья Харламова раскрыла правду об отношениях с сыном и невесткой.

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Оказывается, мама Гарика Харламова Наталья дружила со своей невесткой Катериной Ковальчук еще до того, как актриса стала женой его сына. Но она рада, что теперь подруга вошла в их семью.

Об этом и не только Наталья Харламова рассказала Teleprogramma.org на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок», где Гарик Харламов озвучил знаменитого беглеца от волка и других зверей.

Наталья Харламова об отношениях с сыном: «Какие-то большие семейные мероприятия мы планируем заранее»

- Наталья, бывает, что вы можете покритиковать работы сына или же в основном хвалите?

- Я считаю, что достаточно объективно отношусь и к работам сына, и вообще друзей-актеров. Если что-то мне не нравится, то я так и скажу. А если нравится, то похвалю.

- А какая из ролей Гарика вам больше всего нравится?

- У него так много работ последние 30 лет, что я вам даже не скажу какая. Например, я очень люблю фильм «Эдуард Суровый» и сериал «Гусар». Сейчас снимается третий сезон. Еще люблю «Зону комфорта», много что.

Я уж про Comedy Club не говорю. Это классика.

- Часто ли вам удается увидеться при таком загруженном графике сына?

- Достаточно часто. Практически на постоянной основе. Если не видимся, то созваниваемся и списываемся.

- А кто к кому чаще приезжает?

- Чаще я, конечно, приезжаю, но бывает, что и он. Какие-то большие семейные мероприятия мы планируем заранее. А так, есть время, минутка – поехали! Приехали!

- Помогаете ему с садом-огородом?

- Нет абсолютно. Я ни разу не Мичурин. Я люблю ландшафтный дизайн, когда его кто-то сделал, а я сижу и получаю удовольствие. Выпить чашечку кофе, посмотреть на красоту – это мое.

Наталья Харламова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Наталья Харламова о невестке: «Мы с ней подруги много лет»

- Говорят, у вас хорошие отношения с невесткой…

- Да, замечательные. Сегодня, к сожалению, ее нет. Я очень жалею, что Катю не отпустили со смены. Она у нас такой трудоголик, работает все время!

Но ничего, мы ей все расскажем, а потом посмотрим в семейном кругу как раз этот фильм.

- Какие качества жены сына вам больше всего импонируют?

- Катерина замечательная. Она нежная, ласковая, добрая. Мы с ней подруги уже много лет. Еще до того, как она стала моей невесткой, она стала моей подругой. Мы вместе ездили отдыхать. У нас много общих друзей.

И я понимаю, что они все намного младше меня. Но я же подпитываюсь, мне нужна молодая кровь. У меня вообще очень большой круг общения. И все друзья, как правило, моложе.

- А это случайно не вы Катерину сосватали?

- Нет. Они коллеги, познакомились на первом сезоне «Гусара». Служебный роман!

- Но ваша дружба сыграла на пользу отношениям Катерины и Гарика…

- Наверное, да, потому что мы были давно знакомы к тому моменту. Очень хорошо друг к другу относились. И я на свадьбе сказала тост, что мой сын женился на моей подруге.

Так что все сошлось с божьей помощью! И слава Богу! Пусть так и будет!

- А вы не из тех свекровей, которые постоянно говорят молодым про внуков?

- Я нет. Мне есть чем заняться по жизни.

- Но уже готовы к расширению семьи?

- Я, конечно, люблю детей и внуков. И дай Бог, что они будут. Всему свое время!

И у меня есть прекрасная внучка Настенька.

А еще две дочери, от которых я тоже жду когда-нибудь внуков. Пока только одна из них замужем. Так что все лучшее у нас впереди!

А у вас какие отношения с тещей или свекровью? Пишите в комментариях!

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