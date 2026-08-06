Мама Гарика Харламова Наталья: «Я на свадьбе сказала тост, что мой сын женился на моей подруге»

Оказывается, мама Гарика Харламова Наталья дружила со своей невесткой Катериной Ковальчук еще до того, как актриса стала женой его сына. Но она рада, что теперь подруга вошла в их семью.
Об этом и не только Наталья Харламова рассказала Teleprogramma.org на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок», где Гарик Харламов озвучил знаменитого беглеца от волка и других зверей.
Наталья Харламова об отношениях с сыном: «Какие-то большие семейные мероприятия мы планируем заранее»
- Наталья, бывает, что вы можете покритиковать работы сына или же в основном хвалите?
- Я считаю, что достаточно объективно отношусь и к работам сына, и вообще друзей-актеров. Если что-то мне не нравится, то я так и скажу. А если нравится, то похвалю.
- А какая из ролей Гарика вам больше всего нравится?
- У него так много работ последние 30 лет, что я вам даже не скажу какая. Например, я очень люблю фильм «Эдуард Суровый» и сериал «Гусар». Сейчас снимается третий сезон. Еще люблю «Зону комфорта», много что.
Я уж про Comedy Club не говорю. Это классика.
- Часто ли вам удается увидеться при таком загруженном графике сына?
- Достаточно часто. Практически на постоянной основе. Если не видимся, то созваниваемся и списываемся.
- А кто к кому чаще приезжает?
- Чаще я, конечно, приезжаю, но бывает, что и он. Какие-то большие семейные мероприятия мы планируем заранее. А так, есть время, минутка – поехали! Приехали!
- Помогаете ему с садом-огородом?
- Нет абсолютно. Я ни разу не Мичурин. Я люблю ландшафтный дизайн, когда его кто-то сделал, а я сижу и получаю удовольствие. Выпить чашечку кофе, посмотреть на красоту – это мое.
Наталья Харламова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Наталья Харламова о невестке: «Мы с ней подруги много лет»
- Говорят, у вас хорошие отношения с невесткой…
- Да, замечательные. Сегодня, к сожалению, ее нет. Я очень жалею, что Катю не отпустили со смены. Она у нас такой трудоголик, работает все время!
Но ничего, мы ей все расскажем, а потом посмотрим в семейном кругу как раз этот фильм.
- Какие качества жены сына вам больше всего импонируют?
- Катерина замечательная. Она нежная, ласковая, добрая. Мы с ней подруги уже много лет. Еще до того, как она стала моей невесткой, она стала моей подругой. Мы вместе ездили отдыхать. У нас много общих друзей.
И я понимаю, что они все намного младше меня. Но я же подпитываюсь, мне нужна молодая кровь. У меня вообще очень большой круг общения. И все друзья, как правило, моложе.
- А это случайно не вы Катерину сосватали?
- Нет. Они коллеги, познакомились на первом сезоне «Гусара». Служебный роман!
- Но ваша дружба сыграла на пользу отношениям Катерины и Гарика…
- Наверное, да, потому что мы были давно знакомы к тому моменту. Очень хорошо друг к другу относились. И я на свадьбе сказала тост, что мой сын женился на моей подруге.
Так что все сошлось с божьей помощью! И слава Богу! Пусть так и будет!
- А вы не из тех свекровей, которые постоянно говорят молодым про внуков?
- Я нет. Мне есть чем заняться по жизни.
- Но уже готовы к расширению семьи?
- Я, конечно, люблю детей и внуков. И дай Бог, что они будут. Всему свое время!
И у меня есть прекрасная внучка Настенька.
А еще две дочери, от которых я тоже жду когда-нибудь внуков. Пока только одна из них замужем. Так что все лучшее у нас впереди!
А у вас какие отношения с тещей или свекровью? Пишите в комментариях!
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