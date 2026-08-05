Гарик Харламов о похудении на 16 килограммов: «Колобки. Надо есть колобков»

В прокат выходит сказка «Последний богатырь. Колобок». Это спин-офф истории о персонаже, который стал одним из самых ярких героев фильма про богатыря из Белогорья.
Конечно, это не каноническая сказка о том, как Колобок и от бабушки, и от дедушки, и от Зайца, и от Волка ушел. Но вот Лиса оказалась хитрее. Однако и с классикой можно найти кое-что общее.
В этой сказке вместо Лисы – заколдованная девушка Лада, которая видит в отражении уродливую женщину. И кто-то ей сказал, что избавиться от заклятия поможет убийство Колобка. Только вот решится ли она на такое?
Тем более когда Ладу окружает заботой и вниманием пекарь Тихон, который отныне связан с Колобком судьбой.
Колобка традиционно озвучивает юморист Гарик Харламов. На премьере сказки он рассказал журналистам о причинах любви к своему персонажу, разбитой губе и отношениях с дочерью-подростком.
Гарик Харламов: «Я повредил губу»
«У меня четыре проекта в параллели. Меня отпустили сюда на два часа, а потом я обратно побегу», - начал свой разговор с представителями прессы Гарик.
- А где вы снимаетесь?
- Мы сейчас играем «Гусара» (снимается третий сезон сериала «Гусар» - прим. ред). Я там повредил губу и с ней приехал сюда. У нас там целый день снимается дуэль.
- А каскадеров у вас нет?
- Маленький бюджет у «Гусара». Без каскадеров работаем.
- Вы прекрасно выглядите, заметно похудели. А вот Прохор Шаляпин сказал, что сбросил вес с помощью «Оземпика». А вы его колите?
- Не, я ничего не колю. Я вообще боюсь уколов.
- Тогда как же вы похудели?
- У меня есть диета, которую я периодически придерживаюсь и с которой слетаю.
- А можете о ней рассказать?
- Хлебная диета. Колобки. Надо есть колобков.
Это мой самый любимый фильм, потому что его снимали без меня. И это идеальная для меня работа. Грубо говоря, они оцифровали мое лицо, и оно играло 1 000 разных эмоций.
И они из этих эмоций делают Колобка – во втором, в третьем фильме и здесь.
Гарик Харламов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Гарик Харламов: «Я весил 120 килограммов»
- А если серьезно?
- Диета называется «Светофор». Ты сдаешь кровь и тебе говорят, что можно, а что нельзя. И типа в зеленом продукты, которые можно есть, с помощью которых жир уходит, в желтом - пограничные и в красном, которые нельзя.
- И что же нельзя есть?
- Там странные вещи. Например, картошку нельзя. А я ее люблю.
- И вы ее ежедневно соблюдаете?
- Ну, конечно, ежедневно.
- От чего тяжелее всего отказаться?
- Для меня, конечно, картошка – самое страшное. На самом деле сладкое я не очень люблю. Алкоголь тоже. Пью иногда джинтоник по праздникам.
- А что вас смотивировало сбросить вес?
- Похудеть меня смотивировало одно. Все-таки мне 45 лет, и врачи говорят: «Давай-ка, надо похудеть», потому что это плохо на сердечко влияет, на здоровье вообще.
Так что хочешь поиграть «Гусаров» и «Колобков» - надо скинуть. А я весил 120 килограммов.
- А сейчас?
- Весил 104, 5, немного поднабрал и теперь уже 105. Нужно хотя бы до 100 догнать.
- Вернемся к основной теме. Что вы думаете о том, что прокат «Человека-паука» в кинотеатрах отодвинули из-за «Колобка»?
- Я ждал этот вопрос. Меня очень веселила вся эта ситуация, честно говоря. Она странноватая для меня.
То есть существует официальный прокат нашего «Колобка» и неофициальный «Человека-паука». И «Паука» передвинули. Как будто Тоби Макгуайер приехал сюда, и все сдвинули куда-то.
Но лучше всех Бэтмен. Потому что Человек-паук – совсем детский.
- А какие супергеройские качества есть у Колобка?
- Он катится и может укатиться.
- А у вас?
- Я тоже могу укатиться, что сейчас и сделаю.
Гарик Харламов и его жена Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press
Гарик Харламов о дочери: «У нее врожденное чувство юмора»
- Недавно ваша бывшая жена написала в соцсетях, что ваша дочь заболела. Как сейчас чувствует себя Настя?
- Дай Бог. Слава Богу, все хорошо! Растет!
- Настя говорила, что хочет сниматься в кино.
- Да. У нее действительно есть такие амбиции. Но мне кажется, ей еще надо поучиться.
- В СМИ писали, что Настя сыграла в фильме «Не подведи меня»…
- Да, она снималась в этом фильме, но вырезали ее сцену.
- И как ваша дочь отнеслась к этому?
- У нее врожденное чувство юмора. Я не знаю, как оно передается, наверное, на генном уровне. И Настя очень похоже воспринимает этот момент. Она говорит: «Вот меня вырезали».
А я отвечаю: «Меня вырезали очень много. Анастасия Игоревна, в том, в чем снимался ваш папа, я даже счастлив, что меня вырезали».
- В эротике?
- Я же не как Сталлоне. Там все-таки другие масштабы. Но были другие проекты, которые все-таки редкостное г…
- Как сейчас происходит ваше общение с дочерью?
- Ей сейчас 12. Все, что говорит папа, все не так. Переходный возраст.
Сначала все любят родителей. Потом 12-14 лет, родители не правы.
- Ну вы общаетесь?
- Общаемся. Но она знает все лучше, чем я, с чем я, наверное, согласен, как всегда.
У нас есть правило. Любую непонятку мы переводим в шутку. Не всегда работает, но…
- На премьеру вы пришли вместе с мамой. Она тоже прекрасно выглядит.
- Мама у меня фанатка всех ЗОЖей на свете, всех правильных питаний. Она ходит в какие-то залы, занимается.
- А пластику делает?
- Не знаю. Я не спрашивал, это неправильно. «Мама, ты делала пластику? Скажи, пожалуйста. Что это за нос?».
- А вы бы хотели сделать пластику? Что-то подрезать, например…
- Да, конечно. Слишком длинный нос. Надо подубрать немножко.
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