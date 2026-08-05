Гарик Харламов о похудении на 16 килограммов: «Колобки. Надо есть колобков»

Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Юморист снова перевоплотился в Колобка и пообщался с журналистами.

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В прокат выходит сказка «Последний богатырь. Колобок». Это спин-офф истории о персонаже, который стал одним из самых ярких героев фильма про богатыря из Белогорья.

Конечно, это не каноническая сказка о том, как Колобок и от бабушки, и от дедушки, и от Зайца, и от Волка ушел. Но вот Лиса оказалась хитрее. Однако и с классикой можно найти кое-что общее.

В этой сказке вместо Лисы – заколдованная девушка Лада, которая видит в отражении уродливую женщину. И кто-то ей сказал, что избавиться от заклятия поможет убийство Колобка. Только вот решится ли она на такое?

Тем более когда Ладу окружает заботой и вниманием пекарь Тихон, который отныне связан с Колобком судьбой.

Колобка традиционно озвучивает юморист Гарик Харламов. На премьере сказки он рассказал журналистам о причинах любви к своему персонажу, разбитой губе и отношениях с дочерью-подростком.

Гарик Харламов: «Я повредил губу»

«У меня четыре проекта в параллели. Меня отпустили сюда на два часа, а потом я обратно побегу», - начал свой разговор с представителями прессы Гарик.

- А где вы снимаетесь?

- Мы сейчас играем «Гусара» (снимается третий сезон сериала «Гусар» - прим. ред). Я там повредил губу и с ней приехал сюда. У нас там целый день снимается дуэль.

- А каскадеров у вас нет?

- Маленький бюджет у «Гусара». Без каскадеров работаем.

- Вы прекрасно выглядите, заметно похудели. А вот Прохор Шаляпин сказал, что сбросил вес с помощью «Оземпика». А вы его колите?

- Не, я ничего не колю. Я вообще боюсь уколов.

- Тогда как же вы похудели?

- У меня есть диета, которую я периодически придерживаюсь и с которой слетаю.

- А можете о ней рассказать?

- Хлебная диета. Колобки. Надо есть колобков.

Это мой самый любимый фильм, потому что его снимали без меня. И это идеальная для меня работа. Грубо говоря, они оцифровали мое лицо, и оно играло 1 000 разных эмоций.

И они из этих эмоций делают Колобка – во втором, в третьем фильме и здесь.

Гарик Харламов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Гарик Харламов: «Я весил 120 килограммов»

- А если серьезно?

- Диета называется «Светофор». Ты сдаешь кровь и тебе говорят, что можно, а что нельзя. И типа в зеленом продукты, которые можно есть, с помощью которых жир уходит, в желтом - пограничные и в красном, которые нельзя.

- И что же нельзя есть?

- Там странные вещи. Например, картошку нельзя. А я ее люблю.

- И вы ее ежедневно соблюдаете?

- Ну, конечно, ежедневно.

- От чего тяжелее всего отказаться?

- Для меня, конечно, картошка – самое страшное. На самом деле сладкое я не очень люблю. Алкоголь тоже. Пью иногда джинтоник по праздникам.

- А что вас смотивировало сбросить вес?

- Похудеть меня смотивировало одно. Все-таки мне 45 лет, и врачи говорят: «Давай-ка, надо похудеть», потому что это плохо на сердечко влияет, на здоровье вообще.

Так что хочешь поиграть «Гусаров» и «Колобков» - надо скинуть. А я весил 120 килограммов.

- А сейчас?

- Весил 104, 5, немного поднабрал и теперь уже 105. Нужно хотя бы до 100 догнать.

- Вернемся к основной теме. Что вы думаете о том, что прокат «Человека-паука» в кинотеатрах отодвинули из-за «Колобка»?

- Я ждал этот вопрос. Меня очень веселила вся эта ситуация, честно говоря. Она странноватая для меня.

То есть существует официальный прокат нашего «Колобка» и неофициальный «Человека-паука». И «Паука» передвинули. Как будто Тоби Макгуайер приехал сюда, и все сдвинули куда-то.

Но лучше всех Бэтмен. Потому что Человек-паук – совсем детский.

- А какие супергеройские качества есть у Колобка?

- Он катится и может укатиться.

- А у вас?

- Я тоже могу укатиться, что сейчас и сделаю.

Гарик Харламов и его жена Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press

Гарик Харламов о дочери: «У нее врожденное чувство юмора»

- Недавно ваша бывшая жена написала в соцсетях, что ваша дочь заболела. Как сейчас чувствует себя Настя?

- Дай Бог. Слава Богу, все хорошо! Растет!

- Настя говорила, что хочет сниматься в кино.

- Да. У нее действительно есть такие амбиции. Но мне кажется, ей еще надо поучиться.

- В СМИ писали, что Настя сыграла в фильме «Не подведи меня»…

- Да, она снималась в этом фильме, но вырезали ее сцену.

- И как ваша дочь отнеслась к этому?

- У нее врожденное чувство юмора. Я не знаю, как оно передается, наверное, на генном уровне. И Настя очень похоже воспринимает этот момент. Она говорит: «Вот меня вырезали».

А я отвечаю: «Меня вырезали очень много. Анастасия Игоревна, в том, в чем снимался ваш папа, я даже счастлив, что меня вырезали».

- В эротике?

- Я же не как Сталлоне. Там все-таки другие масштабы. Но были другие проекты, которые все-таки редкостное г…

- Как сейчас происходит ваше общение с дочерью?

- Ей сейчас 12. Все, что говорит папа, все не так. Переходный возраст.

Сначала все любят родителей. Потом 12-14 лет, родители не правы.

- Ну вы общаетесь?

- Общаемся. Но она знает все лучше, чем я, с чем я, наверное, согласен, как всегда.

У нас есть правило. Любую непонятку мы переводим в шутку. Не всегда работает, но…

- На премьеру вы пришли вместе с мамой. Она тоже прекрасно выглядит.

- Мама у меня фанатка всех ЗОЖей на свете, всех правильных питаний. Она ходит в какие-то залы, занимается.

- А пластику делает?

- Не знаю. Я не спрашивал, это неправильно. «Мама, ты делала пластику? Скажи, пожалуйста. Что это за нос?».

- А вы бы хотели сделать пластику? Что-то подрезать, например…

- Да, конечно. Слишком длинный нос. Надо подубрать немножко.

А вы будете смотреть фильм «Колобок. Последний богатырь»? Делитесь в комментариях!

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