Гарик Харламов о похудении на 16 килограммов: «Колобки. Надо есть колобков»

В прокат выходит сказка «Последний богатырь. Колобок». Это спин-офф истории о персонаже, который стал одним из самых ярких героев фильма про богатыря из Белогорья.

Конечно, это не каноническая сказка о том, как Колобок и от бабушки, и от дедушки, и от Зайца, и от Волка ушел. Но вот Лиса оказалась хитрее. Однако и с классикой можно найти кое-что общее.

В этой сказке вместо Лисы – заколдованная девушка Лада, которая видит в отражении уродливую женщину. И кто-то ей сказал, что избавиться от заклятия поможет убийство Колобка. Только вот решится ли она на такое?

Тем более когда Ладу окружает заботой и вниманием пекарь Тихон, который отныне связан с Колобком судьбой.

Колобка традиционно озвучивает юморист Гарик Харламов. На премьере сказки он рассказал журналистам о причинах любви к своему персонажу, разбитой губе и отношениях с дочерью-подростком.

Гарик Харламов: «Я повредил губу»

«У меня четыре проекта в параллели. Меня отпустили сюда на два часа, а потом я обратно побегу», - начал свой разговор с представителями прессы Гарик.

- А где вы снимаетесь?

- Мы сейчас играем «Гусара» (снимается третий сезон сериала «Гусар» - прим. ред). Я там повредил губу и с ней приехал сюда. У нас там целый день снимается дуэль.

- А каскадеров у вас нет?

- Маленький бюджет у «Гусара». Без каскадеров работаем.

- Вы прекрасно выглядите, заметно похудели. А вот Прохор Шаляпин сказал, что сбросил вес с помощью «Оземпика». А вы его колите?

- Не, я ничего не колю. Я вообще боюсь уколов.

- Тогда как же вы похудели?

- У меня есть диета, которую я периодически придерживаюсь и с которой слетаю.

- А можете о ней рассказать?

- Хлебная диета. Колобки. Надо есть колобков.

Это мой самый любимый фильм, потому что его снимали без меня. И это идеальная для меня работа. Грубо говоря, они оцифровали мое лицо, и оно играло 1 000 разных эмоций.

И они из этих эмоций делают Колобка – во втором, в третьем фильме и здесь.