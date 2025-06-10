Лолита: "Я бы не хотела стать женой Илона Маска"

Лолита. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

В кулуарах премии "Муз-ТВ" певица рассказала, за кого хотела бы выйти замуж, и что она думает о свадьбе Насти Ивлеевой. Также Лолита назвала трешем "Евровидение" и вспомнила вкус любимого мороженого.

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Певица Лолита призналась, что не вышла бы замуж за миллионера и изобретателя Илона Маска. И не потому, что он сам бы не позвал певицу под венец. Собака зарыта в другом месте.

А вот о муже мечты артистка рассказала на красной дорожке премии канала "Муз-ТВ" "Легенда".

Разговор с журналистами и начался с темы, зашифрованной в названии самого громкого события лета.

"Это другая вечеринка"

— Лолита, кто для вас легенда?

— Я этим понятием не разбрасываюсь. Для меня это люди, которые оставили след после физического ухода. И их вспоминают в основном в даты рождения и смерти.
Пересматривайте их фильмы, слушайте их музыку. Как смешно было бы, если Фаина Раневская говорила: "Вы знаете, я тоже легенда".

Вот она легенда. Ты приходишь на кладбище, а там очень скромный памятник. И он не всегда ухоженный.

Легенд покоится очень много. А какой свет от них идет! Но пока нам всем еще очень рано думать об этом.

— Недавно Настя Ивлеева официально вышла замуж. А вас пригласили на свадьбу?

— Слушайте, я ее поздравила гораздо заранее. И задолго до того, как все показывали. Платье не видела, увидела только в ленте. После этого уже ничего не писала.

Но это было самое красивое свадебное платье и фата, которое я видела. Слушайте, а почему надо звать всех, кто был с тобой на вечеринке? Я не понимаю. Это другая вечеринка.

Лолита. Фото: Global Look Press

"Мердок — один из самых умнейших людей на планете"

— В одном из интервью вы пошутили, что хотели бы выйти замуж за Руперта Мердока. Не передумали?

— Не передумала. Мердок — один из умнейших людей на планете. Он не эпатажный в отличие от Маска. Вот женой Илона Маска я бы не хотела стать.

Я не знаю, как они конкурируют по деньгам. Но я руководствуюсь одним из постулатов Мердока — не вкладывай деньги туда, в чем ты не разбираешься.

Таких мужчин очень мало. Им за 90. И они все при деле.

'Евровидение' больше превратилось в треш"

— Сейчас много говорят о конкурсе "Интервидение", где участвует SHAMAN. Как вы думаете, может ли оно по популярности перегнать "Евровидение"?

— Знаете, у меня есть такой принцип. Если я не смотрю, значит, это не популярно. Шучу!

Но мне давно не нравилось "Евровидение". И если меня спрашивают о нем, я честно высказываюсь. "Евровидение" больше превратилось в трэш.

И вообще, после выхода тех легенд... для меня "Евровидение" — это там, где прозвучала ABBA. А все остальное, простите…

Были хорошие исполнители. Но это настолько штучный товар, что к музыке это не имело отношения.

Я надеюсь, что нынешнее "Интервидение" будет иметь отношение к музыке. Я не помню, что там происходило, но заставку я помню.

Лолита. Фото: Global Look Press

— На улице сильная жара, хочется мороженого. А какое мороженое у вас ассоциируется с детством?

— Было такое мороженое, оно называлось "Каштанка". Стоило оно 22 копейки. Но эти 22 копейки в нашей семье имели значение. Столько стоили и обеды в школе.

Для ребенка мороженое было не жалко. Но эти деньги в моей семье играли роль. Поэтому я знаю, что такое 22 копейки. Я это запомнила.

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