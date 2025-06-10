Лолита: "Я бы не хотела стать женой Илона Маска"

Певица Лолита призналась, что не вышла бы замуж за миллионера и изобретателя Илона Маска. И не потому, что он сам бы не позвал певицу под венец. Собака зарыта в другом месте.

А вот о муже мечты артистка рассказала на красной дорожке премии канала "Муз-ТВ" "Легенда".

Разговор с журналистами и начался с темы, зашифрованной в названии самого громкого события лета.

"Это другая вечеринка"

— Лолита, кто для вас легенда?

— Я этим понятием не разбрасываюсь. Для меня это люди, которые оставили след после физического ухода. И их вспоминают в основном в даты рождения и смерти.

Пересматривайте их фильмы, слушайте их музыку. Как смешно было бы, если Фаина Раневская говорила: "Вы знаете, я тоже легенда".

Вот она легенда. Ты приходишь на кладбище, а там очень скромный памятник. И он не всегда ухоженный.

Легенд покоится очень много. А какой свет от них идет! Но пока нам всем еще очень рано думать об этом.

— Недавно Настя Ивлеева официально вышла замуж. А вас пригласили на свадьбу?

— Слушайте, я ее поздравила гораздо заранее. И задолго до того, как все показывали. Платье не видела, увидела только в ленте. После этого уже ничего не писала.

Но это было самое красивое свадебное платье и фата, которое я видела. Слушайте, а почему надо звать всех, кто был с тобой на вечеринке? Я не понимаю. Это другая вечеринка.