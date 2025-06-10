Лолита: "Я бы не хотела стать женой Илона Маска"

Певица Лолита призналась, что не вышла бы замуж за миллионера и изобретателя Илона Маска. И не потому, что он сам бы не позвал певицу под венец. Собака зарыта в другом месте.
А вот о муже мечты артистка рассказала на красной дорожке премии канала "Муз-ТВ" "Легенда".
Разговор с журналистами и начался с темы, зашифрованной в названии самого громкого события лета.
"Это другая вечеринка"
— Лолита, кто для вас легенда?
— Я этим понятием не разбрасываюсь. Для меня это люди, которые оставили след после физического ухода. И их вспоминают в основном в даты рождения и смерти.
Пересматривайте их фильмы, слушайте их музыку. Как смешно было бы, если Фаина Раневская говорила: "Вы знаете, я тоже легенда".
Вот она легенда. Ты приходишь на кладбище, а там очень скромный памятник. И он не всегда ухоженный.
Легенд покоится очень много. А какой свет от них идет! Но пока нам всем еще очень рано думать об этом.
— Недавно Настя Ивлеева официально вышла замуж. А вас пригласили на свадьбу?
— Слушайте, я ее поздравила гораздо заранее. И задолго до того, как все показывали. Платье не видела, увидела только в ленте. После этого уже ничего не писала.
Но это было самое красивое свадебное платье и фата, которое я видела. Слушайте, а почему надо звать всех, кто был с тобой на вечеринке? Я не понимаю. Это другая вечеринка.
Лолита. Фото: Global Look Press
"Мердок — один из самых умнейших людей на планете"
— В одном из интервью вы пошутили, что хотели бы выйти замуж за Руперта Мердока. Не передумали?
— Не передумала. Мердок — один из умнейших людей на планете. Он не эпатажный в отличие от Маска. Вот женой Илона Маска я бы не хотела стать.
Я не знаю, как они конкурируют по деньгам. Но я руководствуюсь одним из постулатов Мердока — не вкладывай деньги туда, в чем ты не разбираешься.
Таких мужчин очень мало. Им за 90. И они все при деле.
'Евровидение' больше превратилось в треш"
— Сейчас много говорят о конкурсе "Интервидение", где участвует SHAMAN. Как вы думаете, может ли оно по популярности перегнать "Евровидение"?
— Знаете, у меня есть такой принцип. Если я не смотрю, значит, это не популярно. Шучу!
Но мне давно не нравилось "Евровидение". И если меня спрашивают о нем, я честно высказываюсь. "Евровидение" больше превратилось в трэш.
И вообще, после выхода тех легенд... для меня "Евровидение" — это там, где прозвучала ABBA. А все остальное, простите…
Были хорошие исполнители. Но это настолько штучный товар, что к музыке это не имело отношения.
Я надеюсь, что нынешнее "Интервидение" будет иметь отношение к музыке. Я не помню, что там происходило, но заставку я помню.
Лолита. Фото: Global Look Press
— На улице сильная жара, хочется мороженого. А какое мороженое у вас ассоциируется с детством?
— Было такое мороженое, оно называлось "Каштанка". Стоило оно 22 копейки. Но эти 22 копейки в нашей семье имели значение. Столько стоили и обеды в школе.
Для ребенка мороженое было не жалко. Но эти деньги в моей семье играли роль. Поэтому я знаю, что такое 22 копейки. Я это запомнила.
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