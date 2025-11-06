Лолита: "Если бы я жила на пенсию, мне бы пришлось продать квартиру"

Певица Лолита призналась, что разбила "золотые граммофоны" об Александра Цекало. Эмоциональная ссора происходила в одном из номеров отеля США. Тогда пара находилась на грани развода.
Об этом артистка рассказала в кулуарах премии "Золотой граммофон", приуроченной к 30-летию "Русского радио". А еще в разговоре с журналистами назвала размер пенсии и продукты, которые старается не употреблять.
Лолита: "Однажды я побила "золотые граммофоны" о туловище Александра Цекало"
— Какую роль в вашей жизни играют "Золотой граммофон" и "Русское радио"?
— К сожалению, 10 лет мы были не в отношениях с "Золотым граммофоном" и "Русским радио". Мы когда-то давно поругались. Но с возрастом негатив забывается и остается товарищеское отношение.
Однажды я побила "золотые граммофоны" о туловище Александра Цекало, когда с ним разводилась. Мы получили их в составе кабаре-дуэта "Академия", чем очень гордились. Добывали их с кровью. Но тогда я хватала все, что там было, в том числе и "золотые граммофоны".
Короче, я побила все, а потом плакала и говорила: "Я еще получу свое". И когда я получила свой первый сольный "Золотой граммофон", мне было под 40. Я так радовалась, что второй раз в жизни состоялась.
Хоть и мне было за 30, это все равно была молодость.
Лолита: "На пенсии я себя не вижу"
— Поговорим о прозе жизни. Ваша пенсия адекватна вашему трудовому стажу?
— Нет, конечно, неадекватна. Послушайте, я работающий пенсионер. И я давно сказала, что если бы жила на пенсию, то мне бы пришлось продать квартиру, как-то экономно распоряжаться деньгами. Но я вкалываю, потому что люблю свою работу.
На пенсии я себя не вижу. Сейчас я работаю меньше, потому что физиология не дает мне возможности работать так, как я это делала раньше — в 30, 40 и 50 лет.
Но пока я работающий пенсионер, и моя семья не ограничена ни в еде, ни в медицинском обслуживании, ни в других потребностях. Моя пенсия не соответствует тем налогам, которые я платила и плачу.
Лолита. Фото: Global Look Press
— А каков размер вашей пенсии?
— У меня 27 000 и 800 с чем-то рублей, потому что это надбавка Москвы. А пенсия без надбавки — это около 13 000 — 14 000 рублей. Такие льготы не даются даже жителям Московской области.
Лолита: "Врач попросила бросить курить"
— От каких продуктов вам пришлось отказаться?
— Мне врач запретил есть сало. Вот я за это переживаю. Во-первых, оно застревает в винирах, и когда ты ковыряешь в зубах, ты можешь их нечаянно снять. И с моей поджелудочной нельзя есть столько сала.
Врач также попросила бросить курить, но пока не могу. И знаете, под запретом у меня еще шоколад. Но поклонники меня балуют.
Когда Лешка (сотрудник команды Лолиты. — Прим. ред.) дает мне конфеты, он их сразу забирает. А если успевает, то раздает их коллективу.
А если нет, то ночью я тянусь к коробке, а к утру нет коробки. Я не могу себя ограничивать. Но пытаюсь, чтобы это было хотя бы раз в две недели.
Лолита. Фото: Global Look Press
— Мы имеем в виду отказаться из-за повышения цен…
— Как я уже сказала, я работающий и хорошо зарабатывающий пенсионер. Пока я себя не ограничиваю, и мне важно, чтобы ни в чем не ограничивались мои близкие.
И потом, когда ты живешь один, ты почти не готовишь. А когда ты не готовишь, то очень экономишь, поскольку ты на подножном корме. Пришла за кулисы, там бутерброд лежит, съела. На концерте что-то подарили.
А вообще, я счастливый пенсионер. У меня 42 года трудового стажа.
— А вы вообще отдыхаете?
— Отдыхаю. Весь январь я теперь не работаю. Раньше нет.
А в чем ограничиваете себя вы? Делитесь в комментариях!