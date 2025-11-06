Лолита: "Если бы я жила на пенсию, мне бы пришлось продать квартиру"

Певица Лолита призналась, что разбила "золотые граммофоны" об Александра Цекало. Эмоциональная ссора происходила в одном из номеров отеля США. Тогда пара находилась на грани развода.

Об этом артистка рассказала в кулуарах премии "Золотой граммофон", приуроченной к 30-летию "Русского радио". А еще в разговоре с журналистами назвала размер пенсии и продукты, которые старается не употреблять.

Лолита: "Однажды я побила "золотые граммофоны" о туловище Александра Цекало"

— Какую роль в вашей жизни играют "Золотой граммофон" и "Русское радио"?

— К сожалению, 10 лет мы были не в отношениях с "Золотым граммофоном" и "Русским радио". Мы когда-то давно поругались. Но с возрастом негатив забывается и остается товарищеское отношение.

Однажды я побила "золотые граммофоны" о туловище Александра Цекало, когда с ним разводилась. Мы получили их в составе кабаре-дуэта "Академия", чем очень гордились. Добывали их с кровью. Но тогда я хватала все, что там было, в том числе и "золотые граммофоны".

Короче, я побила все, а потом плакала и говорила: "Я еще получу свое". И когда я получила свой первый сольный "Золотой граммофон", мне было под 40. Я так радовалась, что второй раз в жизни состоялась.

Хоть и мне было за 30, это все равно была молодость.

Лолита: "На пенсии я себя не вижу"

— Поговорим о прозе жизни. Ваша пенсия адекватна вашему трудовому стажу?

— Нет, конечно, неадекватна. Послушайте, я работающий пенсионер. И я давно сказала, что если бы жила на пенсию, то мне бы пришлось продать квартиру, как-то экономно распоряжаться деньгами. Но я вкалываю, потому что люблю свою работу.

На пенсии я себя не вижу. Сейчас я работаю меньше, потому что физиология не дает мне возможности работать так, как я это делала раньше — в 30, 40 и 50 лет.

Но пока я работающий пенсионер, и моя семья не ограничена ни в еде, ни в медицинском обслуживании, ни в других потребностях. Моя пенсия не соответствует тем налогам, которые я платила и плачу.