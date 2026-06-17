Лариса Долина: «Женщина должна любить себя, чтобы хорошо выглядеть»

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Певица также рассказала о талантах дочери и планах на лето.

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Недавно Лариса Долина получила награду в номинации «Творческая династия» на премии Fashion People Awards Teens. Цель премии – наградить родителей и их детей и внуков-подростков, поддержать детское творчество и развитие талантов у молодежи.

После получения награды певица немного пообщалась с журналистами.

Лариса Долина о дочери: «Поет лучше, чем некоторые в шоу-бизнесе»

- Лариса Александровна, что для вас означает премия «Творческая династия»?

- Династия – это красивая традиция, которая мне нравится. Не во всех семьях она есть, но это не означает, что, например, дочь, сын или внуки, идущие по другому пути, - это плохо. Они сами могут выбирать, это их право.

Но если они не вынужденно, а сами готовятся пройти тот же путь, что прошли их родители или бабушки и дедушки, то это другое дело. Это меня поддерживает и дает уверенность, что я еще чем-то смогу помочь внучке.

- А вот ваша дочь Ангелина не стала певицей. Это был ваш выбор?

- Ангелина поет. Просто не стала профессиональной артисткой. А поет она лучше, чем некоторые в шоу-бизнесе.

- Ангелина ведь скоро должна переехать к вам…

- В конце месяца.

- А вы морально готовы к этому?

- Я хочу, чтобы она еще вчера приехала.

Лариса Долина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Лариса Долина: «У меня не было выпускного, потому что я оканчивала школу заочно»

- Вы прекрасно выглядите. Как поддерживаете себя в такой форме?

- Спасибо за комплимент, во-первых. Во-вторых, женщина, наверное, должна себя любить, чтобы хорошо выглядеть. Тем более я публичный человек.

И это вторая сторона медали, профессии.

- Чем-то балуете себя?

- Я не очень люблю себя баловать.

- Каковы ваши планы на лето?

- У меня сейчас закончились выпускные. В июле предстоят вступительные экзамены. Потом я поеду в Витебск на «Славянский базар».

Затем у меня открывается театральный сезон. Потом «Новая волна» в Казани.

- Скоро грядут выпускные балы. А вы помните свой выпускной?

- У меня его не было, потому что я оканчивала школу заочно.

А что вы думаете о словах Ларисы Долиной? Делитесь в комментариях!

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