Лариса Долина: «Женщина должна любить себя, чтобы хорошо выглядеть»

Недавно Лариса Долина получила награду в номинации «Творческая династия» на премии Fashion People Awards Teens. Цель премии – наградить родителей и их детей и внуков-подростков, поддержать детское творчество и развитие талантов у молодежи.

После получения награды певица немного пообщалась с журналистами.

Лариса Долина о дочери: «Поет лучше, чем некоторые в шоу-бизнесе»

- Лариса Александровна, что для вас означает премия «Творческая династия»?

- Династия – это красивая традиция, которая мне нравится. Не во всех семьях она есть, но это не означает, что, например, дочь, сын или внуки, идущие по другому пути, - это плохо. Они сами могут выбирать, это их право.

Но если они не вынужденно, а сами готовятся пройти тот же путь, что прошли их родители или бабушки и дедушки, то это другое дело. Это меня поддерживает и дает уверенность, что я еще чем-то смогу помочь внучке.

- А вот ваша дочь Ангелина не стала певицей. Это был ваш выбор?

- Ангелина поет. Просто не стала профессиональной артисткой. А поет она лучше, чем некоторые в шоу-бизнесе.

- Ангелина ведь скоро должна переехать к вам…

- В конце месяца.

- А вы морально готовы к этому?

- Я хочу, чтобы она еще вчера приехала.