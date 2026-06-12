Внучка Ларисы Долиной хочет взять псевдоним: «Бабушка, не будешь обижаться?»

Внучка Ларисы Долиной, 14-летняя Александра, подумывает взять псевдоним в том случае, если точно пойдет по ее стопам. Об этом рассказала сама артистка в кулуарах премии Fasnion People Awards Teens.

Две звезды

Интересно, что певица и ее внучка получили награду премии в номинации «Творческая династия».

И действительно, Александра уже вовсю выступает со звездной родственницей. Так, она выходила вместе с бабушкой на сцену Кремля, появлялась в шоу «Дуэты» на канале «Россия», проекте «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале.

Лариса Долина высказалась о желании внучки взять псевдоним

- Лариса Александровна, ваша внучка хочет взять творческий псевдоним…

- Она только думает об этом. Просто однажды спросила: «Бабушка, если я когда-нибудь пойду по твоему пути, можно я возьму псевдоним? Ты не будешь обижаться?».

Я сказала: «Нет, конечно».

- Александра уже решила, как ее будут звать на сцене?

- У нее еще три года учебы. Будет время подумать.

- А вы будете давать какие-то советы по этому поводу?

- Это ее дело.

А что вы думаете об этой звездной династии? Делитесь в комментариях!