Ковальчук о жарких танцах Чумакова с аппетитной блондинкой: "Алексей всегда "горячо" танцует"

Недавно певец Алексей Чумаков оказался в эпицентре очередного скандала. Так, основатель школы танцев Юлия Подпятникова, аппетитная блондинка с пышными формами, опубликовала у себя в соцсетях видео, на котором танцует вместе с певцом. И надо сказать, это очень горячие танцы.
В соцсетях считают, что такое поведение артиста может сильно ранить его супругу Юлию Ковальчук. Да и Подпятникова тоже не должна была так себя вести по отношению к женатому мужчине.
14 апреля на Исторической сцене Большого театра состоялся гала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Юлия Ковальчук появились на красной дорожке этого мероприятия, и, пообщавшись с журналистами, расставили все точки над I.
Юлия Ковальчук: "Алексей всегда горячо танцует"
- Юлия, вы, наверное, видели эротичные танцы своего мужа. Как бы вы их прокомментировали?
- Вы должны знать, что Алексей всегда "горячо" танцует. Поэтому, к сожалению, вам донесли маленькую неправдивую информацию. Просто почаще ходите на его концерты. И там вы увидите, что эти горячие танцы присутствуют везде.
- На концертах Алексея – горячие женщины в первых рядах!
Алексей Чумаков: - Прекрасно. Мне тоже нравится.
- А вам, Юлия?
- И мне.
- То есть, Юлия, вас не смущает, что Алексей так близко танцует со своими поклонницами?
- Наверное, если близко, то хорошо. Если артист со своими поклонниками может позволить себе так танцевать, то это замечательно.
Вы просто не были на предыдущих и будущих концертах Алексея. Это нормальная часть его выступления. Алексей танцует очень сексуально.
Алексей Чумаков: - Видите, даже жене моей нравится.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Алексей Чумаков: "Юля нежнее, чем Сара Джессика Паркер"
- А вашей паре не говорили, что вы похожи на Сару Джессику Паркер и Роберта Дауни-младшего?
Юлия Ковальчук: - То, что меня сравнивают с Сарой Джессикой Паркер, мне кажется, что это прекрасно.
Алексей Чумаков, обращаясь к жене: - Я понял, откуда это. Эти артисты встречались. И у меня даже есть фотография, где реально мы на них похожи в молодости. Если вскользь посмотреть, то возникает ощущение, что это ты и я. Я понял, о чем вы говорите.
Но думаю, что Юля нежнее, чем Сара Джессика Паркер. Хотя они виделись.
И в жизни они не так похожи. Юля красивее. У Сары все-таки потяжелее лицо.
Юлия Ковальчук: - И, кстати, Сара Джессика Паркер ростом меньше, чем я. Она маленькая, совершенно хрупкая. Актриса приезжала в Москву на презентацию какого-то своего фильма. Я помню, что Андрей Малахов нас знакомил.
Читайте также: