Чумаков устроил жаркие танцы с поклонницей: как отреагировала Ковальчук?

Реакция на танцы Чумакова в Сети

Под видео разгорелась дискуссия. Подписчики поклонницы Чумакова обсуждают поведение музыканта. И предполагают, что скажет на это его жена Юлия Ковальчук.

"Вы красотка. А вот танцы Алексея… Как-то не айс так при живой жене танцевать", "Перебор! Даже девушка руку выставила, так как он нарушает границы", "Сейчас Юля скажет: да ничего страшного, это он так в магазин за хлебом ходит. А вы так прекрасно третесь о женатого мужчину! Молодец", — обсудили в Сети.

Юлия Ковальчук пока никак на видео с участием мужа не отреагировала. По крайней мере, она не сделала это публично. Но известно, что во всех конфликтных ситуациях она выступает на стороне Алексея Чумакова.

Ранее в одном из интервью она признавалась, что если бы относилась ко всем интрижкам вокруг ее мужа серьезно, то давно сошла бы с ума и ее место было бы "в дурке".

