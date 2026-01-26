Федор Федотов о съемках "Левши": "Мы катались на лошади и бесконечно дрались с каскадерами"

В российском прокате с 22 января идут показы фильма "Левша". Главную роль в картине сыграл актер Юрий Колокольников, а его напарника, князя Петра Огарева, - Федор Федотов.

История любви Федора Федотова и Тины Стойилкович

На премьеру ленты артист пришел вместе с новой возлюбленной – актрисой, уроженкой Белграда Тиной Стойилкович. Только в прошлом году Федор развелся с актрисой Анастасией Грибовой.

Развод сопровождался скандалом. Анастасия обвиняла бывшего супруга в абьюзе, меркантильности, жесткости, говорила, что он не хочет платить алименты на их четырехлетнюю дочь Ульяну.

И только недавно страсти вокруг его имени поутихли. Теперь 30-летний актер счастлив с другой женщиной – 27-летней артисткой, звездой сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается" Тиной Стойилкович (настоящее имя Валентина Стойилкович).

Когда в прошлом году этот дуэт вел церемонию "Ника", их роман оставался для всех тайной. Позже пара вместе отдыхала в Испании, а затем появилась на премьере фильма "Туда и обратно", где Федор сыграл эпизодическую роль.

Их также замечали вместе на хоккейном матче. Для Федотова хоккей — больше, чем увлечение: в юности он рассчитывал на профессиональную карьеру. Как и его отец, известный хирург и писатель, Федор Федотов - еще и большой поклонник футбола.

Кроме того, Федор уже третий раз принимает участие в проекте Первого канала "Ледниковый период".

На премьере ленты Левша Федор и Тина пообщались с журналистами.

Федор Федотов: "Петербург – это мое место силы"

- Федор, для кого, на ваш взгляд, снят фильм "Левша"? Кто аудитория этой картины?

- Для всех. Это настоящее семейное кино. Вы сможете порадовать и детей, и бабушек и дедушек. Никому не будет скучно.

- В чем вы похожи со своим героем?

- Я недалеко от него убежал, но в то же время приходилось до него дотягиваться.