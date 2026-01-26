Федор Федотов о съемках "Левши": "Мы катались на лошади и бесконечно дрались с каскадерами"

В российском прокате с 22 января идут показы фильма "Левша". Главную роль в картине сыграл актер Юрий Колокольников, а его напарника, князя Петра Огарева, - Федор Федотов.
История любви Федора Федотова и Тины Стойилкович
На премьеру ленты артист пришел вместе с новой возлюбленной – актрисой, уроженкой Белграда Тиной Стойилкович. Только в прошлом году Федор развелся с актрисой Анастасией Грибовой.
Развод сопровождался скандалом. Анастасия обвиняла бывшего супруга в абьюзе, меркантильности, жесткости, говорила, что он не хочет платить алименты на их четырехлетнюю дочь Ульяну.
И только недавно страсти вокруг его имени поутихли. Теперь 30-летний актер счастлив с другой женщиной – 27-летней артисткой, звездой сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается" Тиной Стойилкович (настоящее имя Валентина Стойилкович).
Когда в прошлом году этот дуэт вел церемонию "Ника", их роман оставался для всех тайной. Позже пара вместе отдыхала в Испании, а затем появилась на премьере фильма "Туда и обратно", где Федор сыграл эпизодическую роль.
Их также замечали вместе на хоккейном матче. Для Федотова хоккей — больше, чем увлечение: в юности он рассчитывал на профессиональную карьеру. Как и его отец, известный хирург и писатель, Федор Федотов - еще и большой поклонник футбола.
Кроме того, Федор уже третий раз принимает участие в проекте Первого канала "Ледниковый период".
На премьере ленты Левша Федор и Тина пообщались с журналистами.
Федор Федотов: "Петербург – это мое место силы"
- Федор, для кого, на ваш взгляд, снят фильм "Левша"? Кто аудитория этой картины?
- Для всех. Это настоящее семейное кино. Вы сможете порадовать и детей, и бабушек и дедушек. Никому не будет скучно.
- В чем вы похожи со своим героем?
- Я недалеко от него убежал, но в то же время приходилось до него дотягиваться.
Федор Федотов и Тина Стойилкович. Фото: Ирина Полярная
- Какие трюки вы выполняли во время съемок фильма?
- Нам пришлось изучить несколько боевых искусств. Мы катались на лошади и бесконечно дрались с каскадерами. Это было безумно тяжело.
Мы месяц готовились к съемкам. В том числе и обучались верховой езде.
- А вот Юрий Колокольников говорил, что вы упали с лошади…
- Нет, это вранье. Не было такого (Смеется).
- Действие картины происходит в Санкт-Петербурге. Что для вас значит город на Неве?
- Это мой любимый город. Я в нем не родился, но живу с трех лет. Это мое место силы, моя любовь.
- Тина, а вы переживали, когда Федор задерживался на съемках?
- Нет, такого не было.
- А переживаете, что редко его видите, что Федор живет на два города?
- Ну что поделать…
Услышав вопрос о планах вступить в брак, пара поспешила удалиться от журналистов.
