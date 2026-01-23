Юрий Колокольников раскрыл, как упал с коня: "Бедная лошадь"

С 22 января в российский прокат выходит фильм "Левша". Действие картины разворачивается в России на исходе XIX столетия, в период обострения отношений с Великобританией. Обнаружение загадочного механического устройства — искусственной блохи — в императорской резиденции становится началом опасного расследования.
О чем фильм "Левша"
Его ведет Петр Огарев, карьерист-офицер, надеющийся выслужиться перед Александром III. Для помощи он привлекает опального тульского мастера, известного как Левша.
Этот дуэт погружается в мир политических интриг и тайн. Раскрывая масштабный заговор, герои сталкиваются с системным противодействием, узнают темные секреты царской семьи и оказываются перед сложным моральным выбором. Исход дела определит судьбу страны и их собственные жизненные пути.
А накануне в кинотеатре "Октябрь" прошла премьера ленты, куда приехал исполнитель роли Левши Юрий Колокольников. И журналисты тут же атаковали его вопросами. Например, спросили, как ему работалось в дуэте с Федором Федотовым.
По словам Юрия, он знает своего партнера по фильму "Левша" уже больше 10 лет. И на съемках их первой совместной картины Колокольников застрелил его персонажа.
"И на следующий день он уходил в армию. И вот прошло 10 лет. И он уже взрослый мужчина", - сказал Юрий.
По словам Юрия Колокольникова, на съемках фильма "Левша" им с партнером довелось работать с командой дублеров и каскадеров, но практически все трюки они выполняли самостоятельно.
Юрий Колокольников. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
"Мы даже упали с лошади вдвоем с Федотовым. Бедная лошадь!", - засмеялся Юрий Колокольников.
Не обошли журналисты и тему того, что Юрий Колокольников номинирован на престижную премию Actor Awards в категории "Лучший актерский состав" в драматическом сериале "Белый лотос".
"Это же ансамблевая премия. Вообще, когда номинируют, это уже счастье", - сказал Юрий Колокольников на премьере фильма "Левша".
- А у вас как-то поменялся статус после этого события?
- В Вотсапе? (Смеется).
Я просыпаюсь и каждый день чувствую, что уважаю себя больше. Это не относится к премии.
- Ну а как вообще ощущения после такого события?
- Классно. Приятно. Я почесываю себе эго.
- Вам не кажется, что имя Юрий стало в кинематографе фартовым?
- И в космосе тоже.
- Как вам удается совмещать съемки в России и Голливуде?
- Я стараюсь не параллелить никогда ничего, но просто как-то выстраиваем какой-то график, как обычно. У меня 365 дней в году. Не знаю, может, у вас больше или меньше, у меня вот столько. Я их пытаюсь распределить.
