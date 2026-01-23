Юрий Колокольников раскрыл, как упал с коня: "Бедная лошадь"

С 22 января в российский прокат выходит фильм "Левша". Действие картины разворачивается в России на исходе XIX столетия, в период обострения отношений с Великобританией. Обнаружение загадочного механического устройства — искусственной блохи — в императорской резиденции становится началом опасного расследования.

О чем фильм "Левша"

Его ведет Петр Огарев, карьерист-офицер, надеющийся выслужиться перед Александром III. Для помощи он привлекает опального тульского мастера, известного как Левша.

Этот дуэт погружается в мир политических интриг и тайн. Раскрывая масштабный заговор, герои сталкиваются с системным противодействием, узнают темные секреты царской семьи и оказываются перед сложным моральным выбором. Исход дела определит судьбу страны и их собственные жизненные пути.

Юрий Колокольников о съемках в Голливуде: "Я стараюсь не параллелить никогда ничего"

А накануне в кинотеатре "Октябрь" прошла премьера ленты, куда приехал исполнитель роли Левши Юрий Колокольников. И журналисты тут же атаковали его вопросами. Например, спросили, как ему работалось в дуэте с Федором Федотовым.

По словам Юрия, он знает своего партнера по фильму "Левша" уже больше 10 лет. И на съемках их первой совместной картины Колокольников застрелил его персонажа.

"И на следующий день он уходил в армию. И вот прошло 10 лет. И он уже взрослый мужчина", - сказал Юрий.

По словам Юрия Колокольникова, на съемках фильма "Левша" им с партнером довелось работать с командой дублеров и каскадеров, но практически все трюки они выполняли самостоятельно.