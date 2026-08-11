Елизавета Моряк: «Я часто шучу, что сама и есть Колобок»

Скандал вокруг фильма «Последний богатырь. Колобок» не утихает. Рейтинг картины на «Кинопоиске» упал до 2, 8 баллов. От сказки открестился даже режиссер Сарик Андреасян, которому почему-то начали писать возмущенные зрители в соцсетях, принимая его за автора ленты. Сарик, конечно, не стал молчать.

Скандал вокруг «Колобка»

«Мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Можно просто посмотреть титры. Я напомню, что есть сайты, где можно посмотреть, кто создал фильм, - написал режиссер в соцсетях. - Не все триста российских фильмов в году снимаю я. Всего три в году я снимаю. Триста не делаю. Поэтому если есть какой-то фильм, не надо думать, что его сделал я, и писать мне».

Меж тем «Колобок», которого посмотрела автор этих строк, - добрая сказка о сложном выборе, который иногда встает перед человеком и о том, что красота в глазах смотрящего! Он ничуть не хуже других отечественных проектов, и сказок в том числе, снятых за последние годы.

А с хейтом фильм столкнулся после того, как из-за него передвинули премьеру блокбастера «Человек-паук». Большинство зрителей его и не смотрели, но пишут негативные отзывы. Как говорится, «Пастернака не читал, но осуждаю».

Однако надо отметить, что картину «Колобок» посмотрела жена Сарика Андреасяна – актриса Лиза Моряк, которая сейчас находится на последних сроках беременности. И на красной дорожке перед премьерой сказки она была благосклонна к фильму.

Teleprogramma.org задала ей пару вопросов.

Елизавета Моряк: «У нас все есть: от колясок до всех баночек и аптечек и «Памперсов»

- Елизавета, вы пока пришли на премьеру одна, без детей… Ну и рейтинг у сказки – шесть плюс…

- Нам еще рановато. Моим детям пока нет шести. Я в курсе про «Колобка», потому что часто шучу и говорю, что я сама и есть Колобок. Ну а так, я знаю, что был классный кастинг, очень хорошее кино.

И пришла поддержать его. Мне кажется, что все детские фильмы про добро, про семью, про воссоединение семьи.