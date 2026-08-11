Елизавета Моряк: «Я часто шучу, что сама и есть Колобок»

Скандал вокруг фильма «Последний богатырь. Колобок» не утихает. Рейтинг картины на «Кинопоиске» упал до 2, 8 баллов. От сказки открестился даже режиссер Сарик Андреасян, которому почему-то начали писать возмущенные зрители в соцсетях, принимая его за автора ленты. Сарик, конечно, не стал молчать.
Скандал вокруг «Колобка»
«Мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Можно просто посмотреть титры. Я напомню, что есть сайты, где можно посмотреть, кто создал фильм, - написал режиссер в соцсетях.
- Не все триста российских фильмов в году снимаю я. Всего три в году я снимаю. Триста не делаю. Поэтому если есть какой-то фильм, не надо думать, что его сделал я, и писать мне».
Меж тем «Колобок», которого посмотрела автор этих строк, - добрая сказка о сложном выборе, который иногда встает перед человеком и о том, что красота в глазах смотрящего! Он ничуть не хуже других отечественных проектов, и сказок в том числе, снятых за последние годы.
А с хейтом фильм столкнулся после того, как из-за него передвинули премьеру блокбастера «Человек-паук». Большинство зрителей его и не смотрели, но пишут негативные отзывы. Как говорится, «Пастернака не читал, но осуждаю».
Однако надо отметить, что картину «Колобок» посмотрела жена Сарика Андреасяна – актриса Лиза Моряк, которая сейчас находится на последних сроках беременности. И на красной дорожке перед премьерой сказки она была благосклонна к фильму.
Teleprogramma.org задала ей пару вопросов.
Елизавета Моряк: «У нас все есть: от колясок до всех баночек и аптечек и «Памперсов»
- Елизавета, вы пока пришли на премьеру одна, без детей… Ну и рейтинг у сказки – шесть плюс…
- Нам еще рановато. Моим детям пока нет шести. Я в курсе про «Колобка», потому что часто шучу и говорю, что я сама и есть Колобок. Ну а так, я знаю, что был классный кастинг, очень хорошее кино.
И пришла поддержать его. Мне кажется, что все детские фильмы про добро, про семью, про воссоединение семьи.
Елизавета Моряк на премьере фильма «Колобок». Фото: пресс-служба телеканала «Россия»
- Как вы готовитесь к предстоящему материнству?
- В материнстве я уже опытная. Второй дочери исполнился годик. И по сути, мы не готовимся сейчас так, как готовились к рождению первого ребенка. У нас все уже на потоке, на конвейере, можно сказать.
Просто докупаем одежду. Все-таки у нас будет мальчик. И в розовые одежды меньше всего хочется его одевать. А так, у нас все есть: от колясок до всех баночек и аптечек и «Памперсов».
- А как ваши дочери приняли новость о предстоящем рождении братика? Не ревнуют?
- Прекрасно. Но они еще не до конца все понимают, потому что старшей дочери три года. Она понимает, что в животе есть ребенок и даже, что это мальчик.
Но пока больше нет каких-то реакций на то, что скоро появится еще один член семьи. Все в игровой форме, в игровом формате.
У нее то мальчик, то девочка, то живот откроется, то живот закроется. А второй дочери год. Она пока только начала ходить.
- Когда планируете возвращаться в кино?
- А я из него и не уходила. Я в принципе и снимаюсь беременной, поэтому это просто процесс.
- А где?
- Я сыграла одну смену в «Войне и мире» роль Элен Курагиной.
А вы уже посмотрели фильм «Колобок»? Делитесь в комментариях!
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