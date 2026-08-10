Рейтинг «Колобка» упал до рекордного минимума на «Кинопоиске»

Это стало результатом масштабного скандала, разгоревшегося еще до премьеры: ради поддержки отечественной сказки кинотеатры попросили отложить неофициальный показ фильма «Человек-паук: Новый день».

Фанаты киновселенной Marvel обрушили на «Колобка» лавину негативных оценок еще до выхода картины. На «Кинопоиске» система распознала аномальную активность и не стала учитывать шквал отрицательных отзывов в итоговом рейтинге.

Тем не менее, рейтинг продолжает оставаться на рекордно низком уровне. За первые дни проката фильм получил более 416 тысяч оценок.

Сборы «Колобка» оказались противоречивыми. В день премьеры картина собрала около 53,7 миллиона рублей, а за первый уикенд — более 244 миллионов.

При этом бюджет фильма составляет 1 миллиард рублей. Для сравнения, четвертая часть франшизы о богатыре Финисте собрала около 1,9 миллиарда рублей за премьерный уикенд .