Джиган: "В школе я был сумасшедшим"

Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн) признался, что в школе был немного сумасшедший. Правда, не уточнил, в чем это выражалось. Дрался ли он с одноклассниками или подкладывал кнопки учителям под стол? Зато его дочери ведут себя очень интеллигентно.

Певец вместе с блогером Оксаной Самойловой воспитывает четырех детей. В 2011 году на свет появилась Ариела, в 2014-м — Лея, в 2017-м — Майя. В 2020 году женскую компанию разбавил сын пары Давид.

В общем, в этой звездной семье большая часть детей — школьники. А подробнее о школьных буднях Джиган рассказал на Московском выпускном. Организатором праздника стал канал "Муз-ТВ".

"Одноклассников я не видел"

— Денис, каким вам запомнился ваш выпускной?

— Мой выпускной был на яхте.

— А каким Джиган был в школе?

— Ну, такой… Сумасшедший.

— Общаетесь ли вы со своими одноклассниками?

— Нет, я никого не видел с тех пор, как окончил школу.

— И нет желания увидеть?

— Нет.