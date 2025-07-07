Джиган: "В школе я был сумасшедшим"

Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн) признался, что в школе был немного сумасшедший. Правда, не уточнил, в чем это выражалось. Дрался ли он с одноклассниками или подкладывал кнопки учителям под стол? Зато его дочери ведут себя очень интеллигентно.
Певец вместе с блогером Оксаной Самойловой воспитывает четырех детей. В 2011 году на свет появилась Ариела, в 2014-м — Лея, в 2017-м — Майя. В 2020 году женскую компанию разбавил сын пары Давид.
В общем, в этой звездной семье большая часть детей — школьники. А подробнее о школьных буднях Джиган рассказал на Московском выпускном. Организатором праздника стал канал "Муз-ТВ".
"Одноклассников я не видел"
— Денис, каким вам запомнился ваш выпускной?
— Мой выпускной был на яхте.
— А каким Джиган был в школе?
— Ну, такой… Сумасшедший.
— Общаетесь ли вы со своими одноклассниками?
— Нет, я никого не видел с тех пор, как окончил школу.
— И нет желания увидеть?
— Нет.
"Детей за плохие оценки не поощряю"
— Ходите ли вы на школьные мероприятия своих детей?
— Да.
— А за оценки их ругаете?
— Не поощряю точно. Провожу разговор. У меня дети, слава Богу, учатся хорошо.
— А в школу вас вызывают из-за плохого поведения детей?
— Нет. У меня в школе девочки. А они очень интеллигентные.
— Чего бы вы пожелали нынешним выпускникам?
— Прекрасной новой взрослой жизни. Добро пожаловать!
Справка
Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн). Родился 2 августа 1985 года в Одессе. Лауреат многих премий в категории "Хип-хоп-исполнитель года".
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