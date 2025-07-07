Джиган: "В школе я был сумасшедшим"

Джиган. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Певец рассказал, на каком необычном месте прошел его выпускной, общается ли он с одноклассниками и ругает ли детей за оценки.

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Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн) признался, что в школе был немного сумасшедший. Правда, не уточнил, в чем это выражалось. Дрался ли он с одноклассниками или подкладывал кнопки учителям под стол? Зато его дочери ведут себя очень интеллигентно.

Певец вместе с блогером Оксаной Самойловой воспитывает четырех детей. В 2011 году на свет появилась Ариела, в 2014-м — Лея, в 2017-м — Майя. В 2020 году женскую компанию разбавил сын пары Давид.

В общем, в этой звездной семье большая часть детей — школьники. А подробнее о школьных буднях Джиган рассказал на Московском выпускном. Организатором праздника стал канал "Муз-ТВ".

"Одноклассников я не видел"

— Денис, каким вам запомнился ваш выпускной?

— Мой выпускной был на яхте.

— А каким Джиган был в школе?

— Ну, такой… Сумасшедший.

— Общаетесь ли вы со своими одноклассниками?

— Нет, я никого не видел с тех пор, как окончил школу.

— И нет желания увидеть?

— Нет.

Джиган. Фото: Слава Павлов

"Детей за плохие оценки не поощряю"

— Ходите ли вы на школьные мероприятия своих детей?

— Да.

— А за оценки их ругаете?

— Не поощряю точно. Провожу разговор. У меня дети, слава Богу, учатся хорошо.

Джиган. Фото: Слава Павлов

— А в школу вас вызывают из-за плохого поведения детей?

— Нет. У меня в школе девочки. А они очень интеллигентные.

— Чего бы вы пожелали нынешним выпускникам?

— Прекрасной новой взрослой жизни. Добро пожаловать!

Справка

Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн). Родился 2 августа 1985 года в Одессе. Лауреат многих премий в категории "Хип-хоп-исполнитель года".

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