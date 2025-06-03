Дима Билан о планах стать отцом: "Внутри все горело, будто пожар"

Певец Дима Билан признался, что уже задумывается о детях. Однажды артист рассказал, как его любимая женщина ждала от него двойню. Но, к сожалению, случился выкидыш.
Потом влюбленные предприняли еще одну попытку стать родителями. Но и она оказалась безуспешной. Дима признавался, что тяжело переживал случившееся.
"Внутри все горело, будто пожар. Появился алкоголь, и я просто начал пить. Я не считаю это своей проблемой номер раз, но просто был такой период, стечение обстоятельств.
Это был жуткий стресс. После этого мы расстались, невозможно было смотреть друг другу в глаза", — рассказал музыкант.
По словам артиста, сейчас рождение детей для него — тонкая, деликатная, трепетная тема, о которой не стоит говорить впопыхах.
Об этом, а также об отношении к порче и шансах SHAMAN'a на "Интервидении" певец рассказал на красной дорожке музыкальной премии канала RU.TV
"Я помогаю детям поступать в институты"
— В Госдуме предложили ввести налог на бездетность. Как вы относитесь к подобному предложению?
— Я считаю, что нужно быть полезным своей стране. Я занимаюсь благотворительностью, помогаю детям поступать в институты. У меня большая семья. Я выполняю важную функцию в своей жизни.
— Вы задумываетесь о детях?
— У меня был такой опыт, но я пока притормозил. Это тема не на ход ноги, о которой можно говорить впопыхах.
Но, естественно, я об этом всегда думаю. Для меня это очень важная, тонкая и трепетная тема.
"Все в его руках"
— В сентябре стартует конкурс "Интервидение". Вы бы хотели выступить на его открытии?
— Вы знаете, я много где уже выступил. И на сегодняшний день не нуждаюсь в этих историях. Но рассмотрим, если предложат.
— А как вы оцениваете шансы SHAMANa на "Интервидении”?
— Абсолютно хорошо. Отношусь с уважением. SHAMAN — человек цельный, талантливый и пробивной. Я думаю, что все в его руках.
"Все в голове"
— А вдруг Ярослава сглазят… Вы вообще верите в заговоры, порчи?
— Знаете, периодами. Когда вдруг чувствую какую-то слабость, то готов поверить во все. Ну или захворал вдруг...
Тут, конечно, можешь посмотреть на это более серьезно. А в целом мне кажется, что все в голове.
Читайте также: