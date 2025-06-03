Дима Билан о планах стать отцом: "Внутри все горело, будто пожар"

Певец Дима Билан признался, что уже задумывается о детях. Однажды артист рассказал, как его любимая женщина ждала от него двойню. Но, к сожалению, случился выкидыш.

Потом влюбленные предприняли еще одну попытку стать родителями. Но и она оказалась безуспешной. Дима признавался, что тяжело переживал случившееся.

"Внутри все горело, будто пожар. Появился алкоголь, и я просто начал пить. Я не считаю это своей проблемой номер раз, но просто был такой период, стечение обстоятельств. Это был жуткий стресс. После этого мы расстались, невозможно было смотреть друг другу в глаза", — рассказал музыкант.

По словам артиста, сейчас рождение детей для него — тонкая, деликатная, трепетная тема, о которой не стоит говорить впопыхах.

Об этом, а также об отношении к порче и шансах SHAMAN'a на "Интервидении" певец рассказал на красной дорожке музыкальной премии канала RU.TV

"Я помогаю детям поступать в институты"

— В Госдуме предложили ввести налог на бездетность. Как вы относитесь к подобному предложению?

— Я считаю, что нужно быть полезным своей стране. Я занимаюсь благотворительностью, помогаю детям поступать в институты. У меня большая семья. Я выполняю важную функцию в своей жизни.