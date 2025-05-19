Узнали, кто представит Россию на конкурсе "Интервидение"

Право представлять нашу страну на престижном международном музыкальном состязании «Интервидение» получил артист SHAMAN. Настоящее имя артиста — Ярослав Дронов. Эта информация была официально объявлена в эфире популярной телепрограммы «Пусть говорят» на Первом канале.

Зато исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова приняла решение отказаться от выступления на данном конкурсе. Она мотивировала свое решение значительным эмоциональным напряжением и стрессом.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» запланирован на 2025 год. Он состоится в Москве. Желание принять участие в этом масштабном событии выразили представители свыше двадцати стран. Среди них будут участники из СНГ, БРИКС, ШОС, а также Латинской Америки.

SHAMAN — российский певец и автор песен. Стал известен широкой аудитории благодаря своим проникновенным композициям, энергичным выступлениям и искренней манере исполнения.

Благодаря харизме и яркой сценической подаче SHAMAN завоевал сердца миллионов поклонников не только в России, но и за ее пределами.