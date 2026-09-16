Дарья Донцова о борьбе с раком: «Я выжила из-за занавесок»

Писательница Дарья Донцова пережила четвертую стадию рака, четыре операции и 18 химиотерапий. И выжить ей помогли… занавески. Об этом и не только Дарья рассказала читателям в рамках 39-й Московской международной книжной ярмарки.

Там звезда детективного жанра представила свою автобиографическую книгу «Никогда не сдавайся». Она отчасти о том – что темные времена не навсегда.

Дарья Донцова: «Одну женщину из нашей палаты спасли кошки»

- Дарья, что помогло вам выжить в борьбе с онкологией?

- Я очень хорошо понимаю, что тот человек, который сложил лапки и сказал: «Я сейчас умру», он умрет. А тот, который говорит: «Ну подумаешь, одно отрезали, другое, третье, пятое отрезали, но я жив», выживает.

Реальная история про мою соседку по палате. У меня четвертая стадия, у нее первая. С первой стадией вас прооперировали, вы через неделю дома, и у вас все хорошо, нормально, прекрасно. Но она не хотела вставать с кровати.

Соседка говорила, что ей плохо, тяжело, больно, что у нее болит шов. Да, он болит, но не настолько, что вы не можете встать.

Конец был печальный. К сожалению, после операции она не прожила и года.

А мы, - кто с четвертой, кто с третьей, выжили.

Одну женщину из нашей палаты спасли кошки. У нее были три кота. От этой женщины отказались в клинике, в больнице, но к ней ходила патронажная медсестра. И однажды эта медсестра не пришла. Женщина не поняла, почему.

К вечеру коты закричали. Они хотели есть. Однако женщина не могла ходить. Но в середине ночи она слезла с кровати и поползла на кухню. Ей было жалко котов.

Она насыпала им еду. И когда через неделю женщина услышала какой-то шорох в двери и открыла ее, то увидела милицию, представителей Красного креста. Они решили, что больная уже все и пришли вскрывать дверь. Но «труп» бойко мыл посуду.

После этого ее отправили к нам, в нашу 62-ю больницу. Она вошла в нашу палату – без палки, без ничего. Мы смотрим на нее и спрашиваем: «А что с тобой вообще произошло?».

Она сказала: «Девочки, рассказывать тяжело. Я уже почти совсем умерла, но тут закричали кошки, и пришлось встать. Мне их так жалко было.

Меня к вам привезли, сейчас что-то будут делать. Но четвертая стадия сама по себе куда-то пропала».

Объяснить это невозможно. Но психологи и психиатры, работающие с онкобольными, говорят, что если у человека настрой выжить, его практически убить невозможно. Я выжила из-за занавесок.

- Как это?

- Перед тем как лечь в больницу я сшила занавески и повесила их в большой комнате. А весь дом: муж, дети, свекровь, сказали, что в доме теперь как в погребе. И надо их снять. Но я уперлась. Это мои занавески, я их сшила. И они будут тут висеть.

И когда мне сказали диагноз, может, кто-то возьмется меня оперировать, а может, и нет, я стала рыдать в автобусе. Рыдала так, что женщина-кондуктор даже не дала мне билет. Она просто испугалась.

И в какой-то момент я стала думать. Вот я умру. Дочь - школьница, ладно, сын взрослый. А муж у меня декан факультета психологии МГУ. Мне 45, а ему 48. А разве это возраст для мужика?

Он, что не женится? Женится! Обязательно какая-нибудь аспирантка его подберет. И снимет мои занавески!

После этого я поняла, что буду стоять насмерть. Я все съем, выпью, лягу на все операции, но мои занавески останутся висеть. И они там провисели еще 20 лет.