Победившая онкологию Дарья Донцова о раке Лерчек: «Люди не верят, потому что она хорошо выглядит»

Онкобольная Лерчек, находящаяся на четвертой стадии рака желудка, до сих пор сталкивается со скептичным отношением окружающих.

Многие не верят, что блогер действительно больна, потому что она занимается спортом, запустила свой бренд косметики, воспитывает четырех детей и хорошо выглядит. Скептики считают, что при таком диагнозе все это делать просто невозможно. И мол, Валерия придумала онкологию, чтобы только избежать уголовного преследования.

Борьба с раком Дарьи Донцовой

Писательница Дарья Донцова считает, что не стоит пытаться понять окружающих. Некоторые сомневаются в словах Лерчек, потому что никогда не думали на эту тему.

Об этом Дарья Донцова рассказала, отвечая на вопрос корреспондента Teleprogramma.org: «Как вы думаете, почему люди не верят в болезнь в онкологическое заболевание Валерии Чекалиной?» на 39-й Московской Международной книжной ярмарке. Там Дарья презентовала свою автобиографичную книгу «Никогда не сдавайся», которая затрагивает и тему ее личной борьбы с онкологией.

В 1997 году сама Дарья Донцова узнала, что у нее рак молочной железы. За два с половиной года она перенесла четыре операции и 18 курсов химиотерапии. Именно тогда, чтобы отвлечься от ужаса происходящего, Дарья и начала писать детективы.