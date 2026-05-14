Дана Борисова о бывшем дочери: «Он встречался с Полиной ради пиара»

Ведущая в беседе с журналистами раскрыла, что сейчас происходит в жизни дочки.

Телеведущая Дана Борисова продолжает говорить об абьюзе со стороны продюсера Артура Якобсона по отношению к ее дочери Полине. По словам Даны, дочь заблокировала бывшего ухажера во всех соцсетях. Сейчас она взяла паузу в романтических отношениях, и до осени вообще собирается приходить в себя.

Об этом Дана рассказала журналистам на премьере второго сезона реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!». Правда, сама ведущая не принимала участия в проекте.

«У меня нет второй половины, поэтому и нет шансов попасть на эту передачу», - отметила Дана Борисова.

- А если появится?

- А если появится, то я поеду.

Дана Борисова о дочери и Артуре Якобсоне: «Он стал душить ее из-за макарон»

- Как сейчас дела у вашей дочери Полины?

- Полина брала вынужденный отпуск, работала над собой, изменилась в лучшую сторону. Она прекратила общение со старыми подозрительными знакомыми, стала много читать. Сейчас у нас прекрасные гармоничные отношения.

Сегодня Полина заболела, но она очень хотела пойти сюда. Ее пригласили принять участие еще в одном реалити телеканала «Пятница!».

- Под подозрительными людьми вы подразумеваете Артура Якобсона?

- Да. Этот молодой человек ей очень навредил. Он встречался с Полиной ради пиара, был значительно старше. Короче, у него много недостатков.

И я рада, что они с Полиной расстались.

- Ваша дочь сама рассталась с Артуром?

- Конечно, она. Он заблокирован у Полины во всех соцсетях. Несколько раз он очень некрасиво комментировал то, что происходило с Полиной последние два месяца.

И я надеюсь, что мы от него окончательно отделались.

- Почему?

- Ну, человек неприятный. Назовем его профессиональным абьюзером. Он совершил очень много некрасивых поступков в отношении нее.

Я изначально была настроена против этого человека. А Полинка все была в каких-то розовых очках, питала какие-то иллюзии. Хотя уже были звоночки.

Я даже приводила пример, когда он стал ее душить из-за макарон. Полина с вечера попросила его принести еду на двоих. И он принципиально принес только одну порцию еды и спрятал ее в холодильник. Утром Полина была голодной и съела ее.

Он устроил скандал, потому что ему нужно было запить таблетку после еды. И он стал ее душить. Конечно, я была в шоке.

Я считаю, что еще тогда его надо было послать подальше. А Полинка продолжала унижения, потому что влюбилась. У нее была какая-то болезненная зависимость.

Мальчик, который работал на канале «Пятница!», подходил Полине намного больше. Но она связалась с очень неприятным человеком.

- А как Полина познакомилась с Артуром?

- Он менеджер Дмитрия Диброва и был моим менеджером какое-то время. И организовывал много съемок, в том числе и Полине. На этой почве они и сошлись.

Дана Борисова: «Я не готова к серьезным отношениям»

- А как сейчас обстоят дела у вашей дочери в личной жизни?

- Сейчас в личной жизни у Полины большой перерыв. Она принимает таблетки от биполярного расстройства. Раньше она работала, как и вы, брала интервью у известных персон. Сейчас ей становится очень плохо, если она с чем-то сочетает алкоголь.

И Полина полностью его исключила и сейчас переживает, что в компании ей некомфортно объяснять, почему она не пьет. Недавно Полина встречалась с подружкой, тоже скандальной личностью. И после этого не стала ничего пить.

Полина теперь в диком дискомфорте, говорит: «Я не понимаю, что мне теперь делать».

- А что на счет работы?

- Полину пригласили быть редактором программы «Пусть говорят» на Первом канале. Но поскольку она брала перерыв в два месяца, она эту работу потеряла.

У Полины очень много предложений по работе. Но мы решили, что до осени она будет отдыхать.

- С кем сейчас живет ваша дочь?

- Со мной.

- Дочка поняла, что не стоит связываться со взрослыми мужчинами?

- Полина поняла, что мама никогда плохого не посоветует.

- А что сейчас в вашей личной жизнью?

- Я встречалась с мужчиной два года. Он жил в другой стране. Но, к сожалению, мы расстались.

Я хочу, чтобы мужчина мог выйти со мной в свет, показаться на мероприятии. Но человек очень закрытый. И в этом плане он меня не устраивает.

- Но уже много воды утекло… На свидания-то ходите?

- Я хожу в рестораны, но к серьезным отношениям не готова. Меня устраивает, что мое личное пространство никем не заполнено. И общение с дочкой меня вполне устраивает.

- Как сейчас складываются отношения Полины с папой?

- У Полины с отцом идеальные отношения. Сегодня у него родился ребенок, Полинин братик. И теперь у Полины есть маленький братик и сестра.

Она очень счастлива. Отец стал ей уделять много внимания и финансовой поддержки.

