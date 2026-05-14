Дана Борисова о бывшем дочери: «Он встречался с Полиной ради пиара»

Телеведущая Дана Борисова продолжает говорить об абьюзе со стороны продюсера Артура Якобсона по отношению к ее дочери Полине. По словам Даны, дочь заблокировала бывшего ухажера во всех соцсетях. Сейчас она взяла паузу в романтических отношениях, и до осени вообще собирается приходить в себя.
Об этом Дана рассказала журналистам на премьере второго сезона реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!». Правда, сама ведущая не принимала участия в проекте.
«У меня нет второй половины, поэтому и нет шансов попасть на эту передачу», - отметила Дана Борисова.
- А если появится?
- А если появится, то я поеду.
Дана Борисова о дочери и Артуре Якобсоне: «Он стал душить ее из-за макарон»
- Как сейчас дела у вашей дочери Полины?
- Полина брала вынужденный отпуск, работала над собой, изменилась в лучшую сторону. Она прекратила общение со старыми подозрительными знакомыми, стала много читать. Сейчас у нас прекрасные гармоничные отношения.
Сегодня Полина заболела, но она очень хотела пойти сюда. Ее пригласили принять участие еще в одном реалити телеканала «Пятница!».
- Под подозрительными людьми вы подразумеваете Артура Якобсона?
- Да. Этот молодой человек ей очень навредил. Он встречался с Полиной ради пиара, был значительно старше. Короче, у него много недостатков.
И я рада, что они с Полиной расстались.
- Ваша дочь сама рассталась с Артуром?
- Конечно, она. Он заблокирован у Полины во всех соцсетях. Несколько раз он очень некрасиво комментировал то, что происходило с Полиной последние два месяца.
И я надеюсь, что мы от него окончательно отделались.
- Почему?
- Ну, человек неприятный. Назовем его профессиональным абьюзером. Он совершил очень много некрасивых поступков в отношении нее.
Я изначально была настроена против этого человека. А Полинка все была в каких-то розовых очках, питала какие-то иллюзии. Хотя уже были звоночки.
Я даже приводила пример, когда он стал ее душить из-за макарон. Полина с вечера попросила его принести еду на двоих. И он принципиально принес только одну порцию еды и спрятал ее в холодильник. Утром Полина была голодной и съела ее.
Он устроил скандал, потому что ему нужно было запить таблетку после еды. И он стал ее душить. Конечно, я была в шоке.
Я считаю, что еще тогда его надо было послать подальше. А Полинка продолжала унижения, потому что влюбилась. У нее была какая-то болезненная зависимость.
Мальчик, который работал на канале «Пятница!», подходил Полине намного больше. Но она связалась с очень неприятным человеком.
Дана Борисова с дочерью Полиной. Фото: Михаил Фролов/ «Комсомольская правда»
- А как Полина познакомилась с Артуром?
- Он менеджер Дмитрия Диброва и был моим менеджером какое-то время. И организовывал много съемок, в том числе и Полине. На этой почве они и сошлись.
Дана Борисова: «Я не готова к серьезным отношениям»
- А как сейчас обстоят дела у вашей дочери в личной жизни?
- Сейчас в личной жизни у Полины большой перерыв. Она принимает таблетки от биполярного расстройства. Раньше она работала, как и вы, брала интервью у известных персон. Сейчас ей становится очень плохо, если она с чем-то сочетает алкоголь.
И Полина полностью его исключила и сейчас переживает, что в компании ей некомфортно объяснять, почему она не пьет. Недавно Полина встречалась с подружкой, тоже скандальной личностью. И после этого не стала ничего пить.
Полина теперь в диком дискомфорте, говорит: «Я не понимаю, что мне теперь делать».
- А что на счет работы?
- Полину пригласили быть редактором программы «Пусть говорят» на Первом канале. Но поскольку она брала перерыв в два месяца, она эту работу потеряла.
У Полины очень много предложений по работе. Но мы решили, что до осени она будет отдыхать.
Дана Борисова с дочерью. Фото: Global Look Press
- С кем сейчас живет ваша дочь?
- Со мной.
- Дочка поняла, что не стоит связываться со взрослыми мужчинами?
- Полина поняла, что мама никогда плохого не посоветует.
- А что сейчас в вашей личной жизнью?
- Я встречалась с мужчиной два года. Он жил в другой стране. Но, к сожалению, мы расстались.
Я хочу, чтобы мужчина мог выйти со мной в свет, показаться на мероприятии. Но человек очень закрытый. И в этом плане он меня не устраивает.
- Но уже много воды утекло… На свидания-то ходите?
- Я хожу в рестораны, но к серьезным отношениям не готова. Меня устраивает, что мое личное пространство никем не заполнено. И общение с дочкой меня вполне устраивает.
- Как сейчас складываются отношения Полины с папой?
- У Полины с отцом идеальные отношения. Сегодня у него родился ребенок, Полинин братик. И теперь у Полины есть маленький братик и сестра.
Она очень счастлива. Отец стал ей уделять много внимания и финансовой поддержки.
А что вы думаете о личной жизни Даны и ее дочери? Делитесь в комментариях!
Читайте также: