Дочь Даны Борисовой посвежела и сбросила в рехабе 12 килограммов

После двух с лишним месяцев в рехабе 18-летняя дочь Даны Борисовой Полина Аксенова, наконец, вышла в свет. Девушку поместили в клинику из-за проблем с алкоголем и асоциального поведения.

Даже ее бывший парень, продюсер Артур Якобсон был шокирован происходящим. Сама Полина признала, что «свернула не туда» и нуждается в помощи.

Как Полина Аксенова проводила время в период реабилитации

В реабилитации она почти не пользовалась гаджетами, лишь изредка публиковала новости в Telegram. Девушка рассказывала о непривычном досуге, например, об игре в шахматы, и хвасталась похудением на 12 кг.

Подписчики восхищаются дочерью Даны Борисовой

Напомним, ранее после неудачной липосакции Полина набрала еще больший вес и подвергалась критике.

Теперь же, постройневшая, посвежевшая, она вместе с матерью посетила светское мероприятие в Москве, чем вызвала восторг поклонников.

«Первый выход за долгое время!», «Поля, ты великолепна!» — пишут фанаты звездной матери и ее дочери.

