Анастасия Волочкова: «Сажать белые розы я не собираюсь, потому что мне их дарят каждый день»

Наступает золотое время для дачников. И многие отправляются на свои участки ухаживать за рассадами.

У балерины Анастасии Волочковой тоже есть свой приусадебный участок площадью 16 соток, расположенный в элитном поселке Николо-Урюпино Красногорского района Московской области.

Он находится между трехэтажным домом артистки и ее гостевым домиком площадью 200 квадратных метров.

Подробнее о своем приусадебном участке Анастасия рассказала Teleprogramma.org.

Анастасия Волочкова о своем приусадебном участке: «Я слежу за каждым соцветием»

«За ним ухаживают люди, которые работают в моем доме. Он в прекрасном состоянии. Захочу ли я что-то поменять? Посмотрим, когда наступят теплые времена. У меня на участке растут прекрасные туи как ограждения и замечательный зеркальный забор с другой стороны. Там огромное зеркало», - поясняет Анастасия Волочкова.

- А еще что?

- Бонсай растет! Я сама лично посадила на участке три сирени. И, разумеется, за ними ухаживают. Но я, конечно, тоже слежу за каждым соцветием.

Мы с моей дочкой Ариадной посадили крыжовник возле моей ледяной купели. Она также располагается на улице, возле моей сиреньки.