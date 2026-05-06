Анастасия Волочкова: «Сажать белые розы я не собираюсь, потому что мне их дарят каждый день»

Наступает золотое время для дачников. И многие отправляются на свои участки ухаживать за рассадами.
У балерины Анастасии Волочковой тоже есть свой приусадебный участок площадью 16 соток, расположенный в элитном поселке Николо-Урюпино Красногорского района Московской области.
Он находится между трехэтажным домом артистки и ее гостевым домиком площадью 200 квадратных метров.
Подробнее о своем приусадебном участке Анастасия рассказала Teleprogramma.org.
Анастасия Волочкова о своем приусадебном участке: «Я слежу за каждым соцветием»
«За ним ухаживают люди, которые работают в моем доме. Он в прекрасном состоянии. Захочу ли я что-то поменять?
Посмотрим, когда наступят теплые времена. У меня на участке растут прекрасные туи как ограждения и замечательный зеркальный забор с другой стороны. Там огромное зеркало», - поясняет Анастасия Волочкова.
- А еще что?
- Бонсай растет! Я сама лично посадила на участке три сирени. И, разумеется, за ними ухаживают. Но я, конечно, тоже слежу за каждым соцветием.
Мы с моей дочкой Ариадной посадили крыжовник возле моей ледяной купели. Она также располагается на улице, возле моей сиреньки.
Анастасия Волочкова. Фото: Михаил Фролов/ «Комсомольская правда»
Анастасия Волочкова о своем приусадебном участке: «Там зажигаются огонечки, гирлянды»
- А думали ли вы о том, чтобы заняться и теплицами?
- Нет. Я ничего там не собираюсь устраивать, никаких теплиц.
Это же не дача, а мой дом. Мой участок похож на парковую зону. И я этим очень дорожу и каждый день там зажигаются огонечки, гирлянды – и в гостевом доме, и на бонсае, и на елке. У меня праздник каждый день.
А сажать белые розы я не собираюсь, потому что мне их дарят каждый день. Я этим очень дорожу и счастлива. Поэтому огород – это не для моего участка.
Зачем он мне нужен, если Лолочка с Рустамом всегда покупают свежие продукты? И у меня всегда они есть в доме.
Я сама не занимаюсь облагораживанием участка, но я наслаждаюсь им, сидя на своей веранде. И наблюдаю за этой прекрасной красотой. Для того, чтобы у меня всегда были цветы, я заказала их в одной компании пару лет назад. Это цветы из шелка. Они украшают мой заборчик, разделяющий меня с соседями.
У меня есть своя красота, которую я не хочу ни нарушать, ни улучшать. У меня все прекрасно, как и в жизни.
