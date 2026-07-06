Алла Михеева о шоу «Прятки»: «Арсений намекнул на то, что я толстая, но я поместилась»

Канал СТС снимает третий сезон реалити-шоу «Прятки». По правилам проекта звезды выбирают место, куда они могут спрятаться, внутри конкретной локации. В этот раз места съемок очень крутые – заброшенный отель в Таиланде, старый аэропорт в Китае и закрытая школа в Ногинске.

После заката приходит ведущий Дмитрий Журавлев и мысленно говорит: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать». У него есть всего час, чтобы найти всех игроков.

Если же этого не происходит, то все участники получают по 250 000 рублей. А если Дмитрию удается найти артистов, то первый обнаруженный человек выбывает из игры.

Звездам, конечно, запрещено пользоваться сотовыми телефонами, смарт-часами, фонариками. И нередко нахождение во тьме в попытках прислушаться к приближающимся шагам ведущего становится для них настоящим испытанием.

Однако ведущая Алла Михеева не из тех, кто пасует перед трудностями и не бросит товарища в трудную минуту.

Подробнее о своих принципах, впечатлениях об игре в «Прятки» и воспоминаниях, связанных с Сергеем Бодровым, Алла рассказала журналистам во время съемок проекта в Ногинске.

Алла Михеева: «Мы договорились, что подарим школе футбольные мячи»

- Алла, как вы поступите, если вам предложат сдать прятку друга, но чтобы вас при этом не нашли?

- Нет, я друга не сдам.

А разве так можно? Мне, например, Павел Дедищев рассказал, где он будет прятаться. Точнее, не где, а как выглядит его прятка, и в чем ее секрет. Но я не расскажу об этом Диме Журавлеву.

- А как на счет вашей прятки?

- Моя прятка очень сложная. В нее еще нужно забраться.

- Были ли другие варианты укрытий?

- Да, был очень крутой вариант. Вчера пришли школьники, и я им сказала: «Так, дети, рассказывайте, где лучше всего спрятаться». Мы пошли по каким-то катакомбам, нашли класс без окон и дверей.

Я предложила: «Давайте за тем столом спрячемся». Один мальчик Арсений сказал, что я не помещусь туда. Я ответила: «Сейчас!». Арсений намекнул на то, что я толстая, но я поместилась.

И мы хотим сделать такой прием «фальшь-прятку». Положить туда куклу, на которой будет написано: «Алла Михеева». Обманула дурака – на четыре кулака. А если Дима Журавлев не найдет эту куклу, будет справедливо считаться, что победили дети. Потому что это хорошая прятка. И мы договорились, что подарим школе футбольные мячи.

- Как вы думаете, кого найдут первым?

- Все будет зависеть от того, куда Дима пойдет вначале. Очень много пустых классов и понятно, что там нигде не спрятаться. А в кладовке как будто бы нужно все поискать…