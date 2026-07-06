Алла Михеева о шоу «Прятки»: «Арсений намекнул на то, что я толстая, но я поместилась»

Канал СТС снимает третий сезон реалити-шоу «Прятки». По правилам проекта звезды выбирают место, куда они могут спрятаться, внутри конкретной локации. В этот раз места съемок очень крутые – заброшенный отель в Таиланде, старый аэропорт в Китае и закрытая школа в Ногинске.
После заката приходит ведущий Дмитрий Журавлев и мысленно говорит: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать». У него есть всего час, чтобы найти всех игроков.
Если же этого не происходит, то все участники получают по 250 000 рублей. А если Дмитрию удается найти артистов, то первый обнаруженный человек выбывает из игры.
Звездам, конечно, запрещено пользоваться сотовыми телефонами, смарт-часами, фонариками. И нередко нахождение во тьме в попытках прислушаться к приближающимся шагам ведущего становится для них настоящим испытанием.
Однако ведущая Алла Михеева не из тех, кто пасует перед трудностями и не бросит товарища в трудную минуту.
Подробнее о своих принципах, впечатлениях об игре в «Прятки» и воспоминаниях, связанных с Сергеем Бодровым, Алла рассказала журналистам во время съемок проекта в Ногинске.
Алла Михеева: «Мы договорились, что подарим школе футбольные мячи»
- Алла, как вы поступите, если вам предложат сдать прятку друга, но чтобы вас при этом не нашли?
- Нет, я друга не сдам.
А разве так можно? Мне, например, Павел Дедищев рассказал, где он будет прятаться. Точнее, не где, а как выглядит его прятка, и в чем ее секрет. Но я не расскажу об этом Диме Журавлеву.
- А как на счет вашей прятки?
- Моя прятка очень сложная. В нее еще нужно забраться.
- Были ли другие варианты укрытий?
- Да, был очень крутой вариант. Вчера пришли школьники, и я им сказала: «Так, дети, рассказывайте, где лучше всего спрятаться». Мы пошли по каким-то катакомбам, нашли класс без окон и дверей.
Я предложила: «Давайте за тем столом спрячемся». Один мальчик Арсений сказал, что я не помещусь туда. Я ответила: «Сейчас!». Арсений намекнул на то, что я толстая, но я поместилась.
И мы хотим сделать такой прием «фальшь-прятку». Положить туда куклу, на которой будет написано: «Алла Михеева». Обманула дурака – на четыре кулака. А если Дима Журавлев не найдет эту куклу, будет справедливо считаться, что победили дети. Потому что это хорошая прятка. И мы договорились, что подарим школе футбольные мячи.
- Как вы думаете, кого найдут первым?
- Все будет зависеть от того, куда Дима пойдет вначале. Очень много пустых классов и понятно, что там нигде не спрятаться. А в кладовке как будто бы нужно все поискать…
- Присматривались ли вы к условиям съемочной площадки, когда приехали сюда?
- Я просто первый раз участвую в шоу «Прятки» и для меня все в новинку. Мне было интересно посетить школу, местную столовую. Там были потрясающие ароматные булочки из детства. На это я обратила внимание.
- А вы знаете, где прячутся остальные?
- Я знаю одну прятку Павла и знаю, что где-то через стенку есть Артем Дзюба, но что у него за прятка, я не знаю. Но мы с ним перестукиваемся.
Мне важно, чтобы прятка была просторной, потому что у меня жуткая клаустрофобия.
Алла Михеева: «Я бы спряталась в своей кровати»
- Игра в прятки все-таки больше ассоциируется с детской забавой. Насколько вам важно сохранять в себе ребенка?
- Важно всегда, потому что это молодость.
- Если бы у вас была возможность спрятаться в любой точке мира, где бы вы спрятались?
- В своей кровати.
-Как вы относитесь к экстриму?
- Допустим, с парашютом я бы прыгнуть не хотела и с Тарзанки тоже. Но при этом я прекрасно катаюсь на горных лыжах, люблю хели-ски и так далее.
- В каком еще реалити-шоу вы бы хотели сняться?
- Я бы снялась в шоу «Последний герой», но его уже не существует.
- Но ведь существуют и другие проекты подобного рода…
- Нет, в другие не хочу. А вот в «Последнем герое» - да. Я просто помню, как любила эту передачу с Сергеем Бодровым.
- Как вы относитесь к своим поклонникам?
- Вообще, я люблю фотографироваться с поклонниками. Они меня любят, подходят, говорят хорошие слова, я им – тоже. У меня хорошее настроение.
А вы будете болеть за Аллу Михееву в шоу «Прятки»? Делитесь в комментариях!
Читайте также: