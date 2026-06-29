Звезда шоу «Прятки» Магомед Муртазаалиев: «Самое яркое воспоминание было, когда я жарил шашлыки, прячась от Егора Крида»

Канал СТС запустил третий сезон приключенческого реалити-шоу «Прятки».
Согласно правилам, участники программы прячутся в пределах одной выбранной локации. С наступлением сумерек выходит ведущий Дмитрий Журавлев, у которого есть ровно час, чтобы отыскать всех.
Если за это время он никого не обнаружит, каждый из героев получает 250 тысяч рублей.
В новом сезоне съемки проходят в заброшенном отеле в Таиланде, старом аэропорту в Китае, закрытой школе в Ногинске и ряде других мест.
Один из участников проекта – актер Магомед Муртазаалиев – пообщался с журналистами на съемках в Ногинске.
Магомед Муртазаалиев: «Пожертвовать товарищем я могу, если со мной вместе Артем Дзюба»
- Магомед, вы азартный человек?
- В рамках шоу очень азартный, а каких-то игр, ставок – абсолютно нет. Но мне нравится участвовать в проектах, которые возвращают прошлое. На шоу канала СТС ты превращаешься в ребенка.
Но что касается азарта, то в «Прятках» рискует только ведущий. Он либо отдает тебе 250 000, либо нет. Наверное, если бы мне надо было ставить какие-то деньги, я бы не пришел сюда.
- А на что вы готовы ради победы? Можете, например, пожертвовать товарищем?
- Пожертвовать товарищем я могу, если со мной вместе Артем Дзюба (Смеется). В других ситуациях – никогда.
К сожалению, сегодня Артем Дзюба с нами. И, возможно, самая короткая серия «Пряток» будет сегодня.
Магомед Муртазаалиев. Фото: телеканал СТС
Магомед Муртазаалиев: «Чтобы снять одну серию «Пряток», тратятся большие деньги»
- Распускаются слухи, что Дмитрию Журавлеву на самом деле подсказывают, где искать участников…
- Нет, это неправда. В отдельных случаях – да, только если находят меня. Или Магу Исмаилова (Магомеда Исмаилова). Это значит – точно подсказали. Но шучу, конечно.
Просто Дима Журавлев – очень мощный сыщик. У него очень развито дедуктивное мышление. И порой он находит нас не с той стороны, откуда мы прятались.
Это уникальная способность. И когда я сижу в прятке, я боюсь, что он меня найдет. А таких ощущений с Егором Кридом не было.
Вы понимаете, чтобы снять одну серию «Пряток», тратятся большие деньги. И все это делается для того, чтобы подсказывать ведущему? Ну, это не в интересах СТС и продакшена, снимающего шоу.
- Как вы полагаете, кого считают тем участником, которого найдут быстрее всего?
- Надеюсь, не меня. У меня репутация среди участников плохая. И мне никто свои прятки не рассказывает.
Я видел прятку Альбины Кабалиной. И думаю, что она будет найдена первой. Особенно, если знать, как ищет Дима Журавлев.
У Альбины простенькая прятка. Но и у меня она тоже не самая шикарная.
Магомед Муртазаалиев. Фото: пресс-служба телеканала СТС
Магомед Муртазаалиев: «Однажды мы с друзьями играли в прятки. И я ушел домой»
- А можете вспомнить самый неожиданный случай, связанный с прятками, из обычной жизни? Например, когда вас долго не могли найти…
- Однажды мы с друзьями играли в прятки. И я ушел домой. После этого они со мной долго не общались, не дружили.
А что касается проекта, то самое яркое воспоминание было пару лет назад, когда я жарил шашлыки, прячась от Егора Крида.
- Как вам вообще участие в «Прятках»?
- Очень круто. Самое приятное приключение, которое может быть у артиста, - это участвовать в таких проектах.
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