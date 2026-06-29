Звезда шоу «Прятки» Магомед Муртазаалиев: «Самое яркое воспоминание было, когда я жарил шашлыки, прячась от Егора Крида»

Канал СТС запустил третий сезон приключенческого реалити-шоу «Прятки».

Согласно правилам, участники программы прячутся в пределах одной выбранной локации. С наступлением сумерек выходит ведущий Дмитрий Журавлев, у которого есть ровно час, чтобы отыскать всех.

Если за это время он никого не обнаружит, каждый из героев получает 250 тысяч рублей.

В новом сезоне съемки проходят в заброшенном отеле в Таиланде, старом аэропорту в Китае, закрытой школе в Ногинске и ряде других мест.

Один из участников проекта – актер Магомед Муртазаалиев – пообщался с журналистами на съемках в Ногинске.

Магомед Муртазаалиев: «Пожертвовать товарищем я могу, если со мной вместе Артем Дзюба»

- Магомед, вы азартный человек?

- В рамках шоу очень азартный, а каких-то игр, ставок – абсолютно нет. Но мне нравится участвовать в проектах, которые возвращают прошлое. На шоу канала СТС ты превращаешься в ребенка.

Но что касается азарта, то в «Прятках» рискует только ведущий. Он либо отдает тебе 250 000, либо нет. Наверное, если бы мне надо было ставить какие-то деньги, я бы не пришел сюда.

- А на что вы готовы ради победы? Можете, например, пожертвовать товарищем?

- Пожертвовать товарищем я могу, если со мной вместе Артем Дзюба (Смеется). В других ситуациях – никогда.

К сожалению, сегодня Артем Дзюба с нами. И, возможно, самая короткая серия «Пряток» будет сегодня.