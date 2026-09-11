Александр Збруев: «Вспоминаю маму и отца, которого увели в 1938 году»

В театре «Ленком» состоялось открытие 100-го творческого сезона. По традиции артистам, режиссерам и другим работникам коллектива вручались премии.
Александр Збруев вышел к микрофону под шквал аплодисментов. Он получил награду в номинации: «За верность театру».
«Иногда говорят такие формальные слова: «Мой дом», а я неформально говорю сегодня: на 65-м году работы в театре я наконец-то пришел в дом, в театр-дом. Всех очень люблю, спасибо большое, что вы меня так встречаете. Сколько мне там до ста? Двенадцать лет? Буду стараться», - пообещал Александр Викторович.
А после вручения награды пообщался с журналистами.
Александр Збруев: «Хотелось бы еще не один раз служить этому дому»
- Александр Викторович, что для вас значит премия «За верность театру»?
- Здесь выступали мои друзья. Они для меня до сих пор живы: Олег Янковский, Саша Абдулов, Инна Чурикова. Эти артисты рано ушли, но остались здесь, вот в этих стенах, в этом зале. Они всегда здесь и со мной.
И если меня каким-то образом отметили за верность театру, то верность состоит в том, что я общался с такими прекрасными артистами, как Евгений Павлович Леонов, которому бы исполнилось 100 лет. Прошло 33 года, а он здесь.
Я его не вижу, но ощущаю, что он здесь и всегда, как и те люди, с которыми я общался на сцене или просто по жизни. Это для меня самое главное.
А что будет, я уже в своем возрасте не думаю. Но надежда умирает последней. Хотелось бы еще не один раз служить этому дому.
Дай Бог силы всем!
- Скоро в «Ленкоме» состоится ваш биографический спектакль «А. Збруев»…
- У меня уже было три спектакля. Они прошли хорошо, при полном зрительном зале. И будут опять. Этот спектакль – в нашем репертуаре. Приходите, я буду очень рад!
Александр Збруев. Фото: Наталья Шатохина/ Global Look Press
Александр Збруев: «Я не знаю, что значит отдых»
- Удалось ли вам отдохнуть летом?
- Я не знаю, что значит отдых. Не потому, что я так занят, а потому что даже когда ничего не делаешь это уже большой труд. И в этом опыте нужно найти что-то такое, что бы тебя радовало.
- В одном из ваших интервью вы сказали, что пишете мемуары, которые потом будет читать ваш внук…
- Да. Это действительно так. Выйдет книга, которая будет называться «Дворянин Арбатского двора». Так ее назвали редакторы.
Для меня Арбат очень много значит. Это действительно моя знаковая родина. Я люблю тех парней, с кем общался, пацанов, голубей, которых гонял по двору. Вспоминаю свою маму, отца, которого не видел и которого увели в 1938 году. Ну не буду подробно говорить.
- Но ведь внук вас радует…
- Ну, конечно. Внук есть внук. Он меня каким-то образом подстегивает.
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