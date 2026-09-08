«Буду стараться»: 88-летний Александр Збруев посетил открытие сезона в Ленкоме

Напомним, в конце прошлого года появились тревожные вести о состоянии здоровья Александра Збруева. В октябре актера в срочном порядке госпитализировали. Как рассказали люди из его близкого круга, причиной экстренного обращения за медицинской помощью стали интенсивные боли в области живота.

Позже в СМИ просочилась информация о серьезных проблемах — артисту потребовалась операция. Когда состояние Збруева удалось стабилизировать, его перевели из НИИ имени Склифосовского в другую больницу. По неподтвержденным данным, это было связано с подозрениями на онкологию: якобы на УЗИ обнаружили новообразование, похожее на опухоль, из‑за чего актера направили на детальное обследование в специализированную клинику.

При этом супруга Александра Збруева, Людмила Михайловна, публично опровергла пугающие слухи. Она заверила, что визит в больницу был частью планового медосмотра, а поводов для тревоги нет. Тем не менее новости о возможной опухоли сильно встревожили поклонников артиста.

Кроме того, недавно стало известно о нарушениях в работе головного мозга у Збруева — предположительно, они стали последствием перенесённого инсульта. Еще в сентябре прошлого года перед спектаклем «Вишневый сад» в театре «Ленком» артист почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Он жаловался на приступы головокружения и сильную слабость, из‑за чего был вынужден отказаться от выхода на сцену. Медики настаивали на госпитализации, но актер от нее отказался.

Давайте пожелаем Александру Викторовичу здоровья и долголетия! Оставляйте свои пожелания в комментариях.