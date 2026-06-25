Зюганов обнял плачущую невестку Ножкина во время прощания в Храме Христа Спасителя

Одной из самых эмоциональных фигур на панихиде стала невестка актера Лидия Кудрявцева. Именно ей выпала тяжелая доля — последние два года она ухаживала за тяжелобольным свекром и была рядом в момент его ухода.

Как она рассказала журналистам, примерно за десять дней до смерти Ножкин перестал есть, а за пять — совсем отказался от воды. Он ушел тихо, можно сказать, у нее на руках.

«Он был близким мне человеком, почти как родной отец. Так получилось, что я единственная из семьи, кто был рядом», — поделилась женщина.

В какой-то момент Кудрявцева не выдержала напряжения и расплакалась. Рядом с ней в этот момент оказался первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Михаил Зюганов.

Он подошел к ней, обнял за плечи и несколько минут успокаивающе говорил с ней. Женщина, хоть и продолжала плакать, заметно успокоилась от этой поддержки.

Михаил Ножкин ушел из жизни 22 июня на 90-м году жизни. Он был известен миллионам зрителей по ролям в картинах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента» и «Юность Петра», а также как автор песен «Последний бой» и «Под городом Ржевом».

С женой Ларисой Голубиной, которая была старше его на 16 лет, актер прожил 45 лет вплоть до ее смерти в 2004 году. У них был приемный сын Дмитрий, который скончался в 2006 году.

В последние годы вокруг имени Ножкина ходили слухи о внебрачных детях. В 2019 году 38-летний Михаил Колосов заявил, что он сын актера от романа с актрисой Валентиной Колосовой, с которой Ножкин познакомился на съемках «Хождения по мукам» в 1974 году.

Колосов рассказывал, что отец долгие годы скрывал этот факт и назначал ему встречи в метро. Однако сама невестка Лидия Кудрявцева в интервью опровергала наличие внебрачных детей у свекра, отмечая, что за 54 года знакомства с семьей Ножкиных никогда их не видела .