Дава и Мари Краймбрери впервые стали родителями

Дава и Мари Краймбрери недавно сообщили радостную новость. В их семье случилось долгожданное прибавление. Теперь пара наслаждается счастьем родительства. Они делятся позитивными эмоциями со своими поклонниками.

"Теперь нас трое! Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир", - отметил Давид Манукян.

Певец уже забрал любимую с новорожденным малышом домой из роддома. Дава поделился с поклонниками первым фото с крохой. Новоиспеченные родители не могут насмотреться на малютку, пишет "СтарХит" .

Пара долго скрывала беременность Мари Краймбрери. Артистка выбирала просторные наряды, чтобы не было заметно ее округлившегося животика. Однако поклонники все равно раскрыли тайну певицы.