Дава и Мари Краймбрери впервые стали родителями

Дава и Мари Краймбрери недавно сообщили радостную новость. В их семье случилось долгожданное прибавление. Теперь пара наслаждается счастьем родительства. Они делятся позитивными эмоциями со своими поклонниками.
"Теперь нас трое! Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир", - отметил Давид Манукян.
Певец уже забрал любимую с новорожденным малышом домой из роддома. Дава поделился с поклонниками первым фото с крохой. Новоиспеченные родители не могут насмотреться на малютку, пишет
Пара долго скрывала беременность Мари Краймбрери. Артистка выбирала просторные наряды, чтобы не было заметно ее округлившегося животика. Однако поклонники все равно раскрыли тайну певицы.
Дава и Мари Краймбрери с новорожденным малышом на выписке из клиники. Фото: соцсети героя публикации
Затем Мари Краймбрери и Дава сыграли свадьбу. На фото поп-дива уже не пыталась скрыть изменения в фигуре. Так, она подтвердила, что они с мужем ждут первенца.
Длительное время оставалась неизвестной и сама история отношений между влюбленными. Пара старательно избегала публичности. Пока наконец не начала постить в соцсети совместные фото.
Их роман возник вскоре после завершения проекта "Дуэты". Уже тогда Давид открыто выражал симпатию и пригласил девушку на романтическое свидание. Позже Манукяна стали все чаще замечать в компании Мари Краймбрери. Он даже познакомил ее со своими родителями. Мама шоумена приняла будущую невестку в семью. А теперь певица подарила ей внучку.