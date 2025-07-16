Звезда «Содержанок» Сабина Ахмедова расплакалась на похоронах Юрия Мороза

В среду, 16 июля, в Москве проводили в последний путь известного режиссера Юрия Мороза. Проститься с артистом приехали звезды кино и шоу-бизнеса.

Среди них актеры Евгений Герасимов и Павел Деревянко, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, глава Первого канала Константин Эрнст и другие.

Одной из популярных работ последних лет Юрия Мороза стал сериал «Содержанки». Одна из главных актрис картины Сабина Ахмедова не могла сдержать слезы на прощании с режиссером.

Хотя Виктория Исакова просила проститься с режиссёром «легко и светло», горе оказалось слишком сильным — Ахмедова выглядела растерянной и не могла остановить слезы.

Плакала также и актриса Светлана Иванова, муж всячески ее поддерживал, это заметила корреспондент Teleprogramma.org.