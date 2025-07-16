Люди в черном и шикарные венки: в Москве прощаются с Юрием Морозом

Ушел из жизни выдающийся кинорежиссер и сценарист Юрий Мороз, оставив неизгладимый след в истории кинематографа. Тяжелая болезнь, диагностированная в 2023 году как рак поджелудочной железы, постепенно подкосила его силы. Несмотря на мужество, с которым он боролся, болезнь оказалась сильнее. Активное участие в фестивале “Новый сезон” осенью сменилось вынужденной изоляцией в последние месяцы жизни.

Прощание с мастером проходит в Большом траурном зале ЦКБ № 1, где родные, друзья и коллеги отдали дань уважения его таланту и человеческим качествам. Церемония отпевания идет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище, доступ к ней был ограничен для членов семьи.

Корреспондент Teleprogramma.org находится на месте событий. Уже с утра к зданию идут люди, они несут цветы и шикарные венки.

Глубокую скорбь выразили жена Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз, подчеркнув исключительную теплоту и человечность Юрия Павловича, его незаменимость как мужа, отца и деда. Они выразили благодарность всем за поддержку в это трудное время.

В последние недели жизни режиссеру был присвоен паллиативный статус, означающий невозможность дальнейшего лечения. Однако любовь и забота близких окружали его до самого конца.