«Знаете, какая ошибка у вас была?»: Дмитриенко учится лазить через забор после поездки к отцу

Иногда самые яркие моменты рождаются не на сцене и не в студии, а в самых обычных бытовых ситуациях — там, где встреча двух артистов оборачивается неожиданным приключением. Именно так и случилось с Ваней Дмитриенко: визит к отцу в Красноярск едва не обернулся фиаско из‑за неприступных ворот. Но на помощь пришел человек, который, кажется, знает о заборах все, — комик Алексей Щербаков. Эта история — о том, как из неловкой ситуации рождается веселый челлендж, а из челленджа — почти спортивная тренировка.

Во время поездки в Красноярск известный музыкант Ваня Дмитриенко хотел навестить отца, но путь ему преградили запертые ворота. Самостоятельно преодолеть препятствие у артиста не вышло. Ваня рассказал об этом поклонникам, и тут на сцену вышел «эксперт по заборам» Алексей Щербаков — он решил отточить у Вани навык преодоления барьеров.

«Знаете, какая ошибка у вас была?» —спросил у Дмитриенко Щербаков. «Нет», — ответил Ваня. «Экипировка», — со знанием дела заявил Щербаков.

Обучение стартовало с подготовки: в качестве «униформы» был выбран классический костюм, а первыми «тренажерами» стали невысокие ограждения. Затем парни нашли огороженную территорию с высоким забором и принялись оттачивать навыки. Учили разные техники. Но, как это часто бывает с самыми амбициозными тренировками, финал вышел драматичным: в процессе занятий штаны тренера оказались порваны.

Но зато теперь, похоже, Ване больше не придется полагаться на «руки‑браслеты» — его арсенал способов обхода препятствий заметно расширился. Видео с тренировкой Дмитриенко и Щербакова разместил Super.ru.

А на днях мама избранницы Дмитриенко Анны Пересильд, актриса Юлия Пересильд, призналась, что плачет, когда думает о Ване. Она считает, что он переживает сейчас самый сложный период в своей жизни. Он и счастливый, и коварный одновременно. Речь идет, конечно же, о небывалой популярности Вани, которая может сыграть злую шутку.