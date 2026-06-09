«Прям плакать захотелось»: Юлия Пересильд переживает за Ваню Дмитриенко

Мир шоу‑бизнеса порой преподносит молодым звездам непростые вызовы — даже на фоне ярких успехов. Актриса Юлия Пересильд открыто поделилась переживаниями о судьбе молодого артиста Вани Дмитриенко, подчеркнув двойственность его нынешнего жизненного этапа.

Актриса отметила, что сейчас Ваня Дмитриенко проживает знаменательные, но в то же время крайне непростые годы — все из‑за стремительно нахлынувшей популярности.

«Ну вот прям плакать захотелось. А я сижу сочиняю пост как раз про Ваню. Непростой период, коварный и счастливый одновременно. Очень нужна сейчас поддержка по‑настоящему любящих», — написала в личном блоге Юлия Пересильд.

Музыкант Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд завоевали награду на «Премии Муз‑ТВ 2026. Движение». Их совместный трек «Силуэт» одержал победу в номинации «Лучшая коллаборация».

Артисты получили заслуженные награды из рук Яны Рудковской и Алексея Чадова. Те не скрывали, что искренне переживали за молодых исполнителей и болели за них. Во время церемонии Ваня и Анна трогательно держались за руки.

Юлия Пересильд тепло поздравила дочь и ее партнера по сцене с триумфом. Звезда фильма «Вызов» пожелала Анне стойкости и энергии для реализации всех творческих замыслов.