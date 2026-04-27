Жених Лерчек сообщил, что она снова начала танцевать: «Дрожали ноги»

Блогер Валерия Чекалина, которая еще недавно боролась за жизнь, получила разрешение врачей на легкие физические нагрузки, плавание и танцы.

Сквиччиарини рассказал, что Лерчек счастлива вернуться к любимому занятию — танго. Однако путь к восстановлению непрост. На первом занятии после долгого перерыва у нее дрожали ноги, мышцы были слабыми.

«Но я попросил ее обнять меня покрепче и позволить мне быть ее поддержкой и опорой. Мы начали почти с нуля», — поделился Луис.

Он опубликовал видео полуторагодовалой давности, где Лерчек танцует зажигательное танго. Именно к такому уровню, по его словам, они теперь будут стремиться.

«Лера, шаг за шагом мы снова построим наш танец. И ты снова будешь танцевать, как тогда», — обратился к невесте Сквиччиарини.

Учитывая, через что прошла Лерчек, новость о возвращении к танцам действительно похожа на чудо.

Напомни, в конце февраля у 33-летней Валерии Чекалиной (Лерчек) диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. Страшный диагноз обнаружили практически сразу после рождения четвертого ребенка — сына Даниэля от гражданского мужа Луиса Сквиччиарини.

С тех пор блогер проходит сложное лечение: она перенесла несколько курсов химиотерапии и лучевую терапию, а также операцию на позвоночнике. Из-за лечения у нее выпали волосы, а правый глаз временно перестал видеть.

Несмотря на тяжелое состояние, Лерчек не сдается. В апреле она представила собственный бренд косметики и даже снялась в рекламе продукта. Ее жених Луис Сквиччиарини ежедневно находится рядом и поддерживает экс-участницу реалити-шоу «Звезды в джунглях».