Возлюбленный Лерчек вложил свои деньги в ее бизнес вместо танцевальной студии

История любви блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и аргентинского танцора Луиса получила неожиданное развитие в сфере бизнеса. Возлюбленный знаменитости пожертвовал личной мечтой ради поддержки проекта своей избранницы — и вложил все накопленные средства в ее новый косметический бренд.

От танцевальной мечты — к поддержке бьюти‑бизнеса

Луис Сквиччиарини, известный как талантливый танцор, долгое время копил деньги на открытие собственной танцевальной школы — это было его заветным желанием. Однако, оценив потенциал проекта своей возлюбленной, на которой он пока не женат, Луис принял решение направить накопления в бизнес Лерчек.

Блогерша подтвердила, что именно Луис оказал ей финансовую поддержку в сложный момент.

«На помощь пришел Луис. У него были отложены накопления», — поделилась Лерчек в личном блоге.

Сам Луис открыто подтвердил добровольность своего решения. Он подчеркнул, что полностью доверяет Лере и верит в успех ее косметического проекта.

«У меня были деньги. Я хотел открыть свою танцевальную школу. Это была моя мечта. Но я верю Лере, верю в ее проект», — подтвердил Луис добровольное вложение капитала в бизнес возлюбленной.

Контраст обстоятельств: личные финансы и налоговые обязательства

Ситуация приобретает особую остроту на фоне заявлений Лерчек о ее текущем финансовом положении. По словам блогерши, на данный момент собственных свободных средств у нее нет. При этом она утверждает, что самостоятельно погасила крупный долг перед Федеральной налоговой службой — сумма составила 176 миллионов рублей.

Плюс ко всему, Лерчек сейчас проходит лечение от онкологического заболевания. Рак желудка четвертой стадии был обнаружен у Чекалиной после появления на свет ее четвертого ребенка. Несмотря на болезнь и плохое самочувствие, Лерчек объявила о создании нового косметического бренда.

Накануне состоялась съемка, приуроченная к запуску бренда. На нее Лерчек пришла в парике. Не так давно она побрилась налысо, решив не дожидаться, когда волосы начнут выпадать сами из-за химиотерапии.