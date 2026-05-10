Жених Лерчек рассказал о ее тяжелых родах: «Счет шел на минуты»

Пара приехала на плановое УЗИ. Однако врач обнаружил, что у Валерии критически мало околоплодных вод. Ситуация требовала немедленного вмешательства.

«Счет пошел на минуты. Наш врач Татьяна Олеговна сразу повела нас из кабинета на экстренное кесарево. Все было быстро», — рассказал Луис.

По словам танцора, из-за недостатка вод у сына могли преждевременно открыться клапаны сердца, что привело бы к удушью. Операция прошла успешно.

Когда Луис взял новорожденного сына на руки, он подумал, что самое страшное осталось позади. Но затем случилось нечто, что он запомнил навсегда.

«В какой-то миг мне показалось, что весь роддом замолчал. Ни криков новорожденных, ни шагов, ни обычного рабочего шума. Тишина. Такая плотная, будто все стены знали правду раньше нас. Это было тревожно. И страшно от неизвестности», — поделился Луис.

Семья просилась домой, рассчитывая на счастливую выписку. Но врачи настояли на дополнительных обследованиях Валерии.

«Мы пока не знали про диагноз. Лере проводили дополнительные обследования, анализы, УЗИ, МРТ», — написал Луис в отзыве.

Именно тогда в плаценте нашли злокачественные клетки, а позже диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легкие. Сама Валерия узнала о страшном диагнозе только вернувшись домой — врачи клиники, где проходили роды, не стали сообщать ей об этом сразу.

Луис пояснил, что публикует откровенный рассказ не для того, чтобы напугать или разжалобить кого-то.

«Я пишу его, потому что есть слова, которые нельзя держать в себе, — спасибо Татьяне Олеговне и слаженной работе разных врачей, которые действовали на каждом этапе опережение», — поблагодарил он медицинский персонал.

Сейчас Валерия Чекалина проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина. Ей назначено девять курсов химиотерапии и иммунной терапии. На начало мая 2026 года блогер завершила четвертый курс.

Уголовное дело в отношении Лерчек приостановлено из-за тяжелой болезни, мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий. Бывший муж Чекалиной Артем приговорен к семи годам колонии общего режима.

Беременность 33-летней Валерии протекала тяжело: она не раз жаловалась на сильные боли и попадала в больницу. При этом блогер находилась под домашним арестом по делу об отмывании миллионов за границу по подложным документам и не могла пройти полноценное обследование. Время было упущено, и к моменту выявления болезнь уже перешла в терминальную стадию.