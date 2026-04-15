"Сегодня тяжелый день": самочувствие Лерчек резко ухудшилось на фоне химиотерапии

Друг 33‑летней Валерии Чекалиной (известной как Лерчек), Гоша Камаев, поделился в личном блоге свежими кадрами с участием звезды соцсетей — снимки сделаны в период лечения. Визуально заметно: состояние знаменитости оставляет желать лучшего.
Недавно Валерия решилась на непростой шаг — рассталась со своими пышными волосами. Последствия болезни и химиотерапии дают о себе знать: кожа выглядит бледной, на теле заметны синяки.
Гоша откровенно рассказал о текущем положении дел.
"Сегодня тяжелый день. Лере было совсем плохо от химиотерапии. Несмотря ни на что, Лера пытается выстраивать рабочие процессы и думает, как решать финансовые сложности. Пытаемся уговорить отменить все планы", — поделился он в личном блоге.
Больная раком Лерчек. Фото: соцсети Гоши Камаева
Ранее Камаев уже делился душевными переживаниями о состоянии подруги. Он не скрывает: надежда на благоприятный исход — едва ли не единственное, что помогает держаться.
"Сложно описать словами тот внутренний груз и тяжесть переживаний, с которыми я просыпаюсь последние недели. Каждый день я вижу, как близкий и родной человек сражается со смертью. Иногда мне просто хочется открыть глаза и понять, что это был сон. Что я проснулся и все хорошо. Но так, к сожалению, не работает. Я просто рядом. Чтобы, когда я нужен, оказаться там, где должен", — признавался приятель Лерчек.
Лерчек во время химиотерапии. Фото: соцсети Гоши Камаева
Страшный диагноз Лерчек был подтвержден в марте — вскоре после того, как Валерия стала мамой в очередной раз: на свет появился ее сын от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.
Луис сейчас постоянно находится рядом с возлюбленной и оказывает ей всю возможную поддержку. Кроме того, ему приходится отражать нападки некоторых интернет‑пользователей: отдельные комментаторы в сети ставят под сомнение серьезность состояния Лерчек и распространяют некорректные замечания.