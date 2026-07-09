Женатый SHAMAN расцеловал фанатку, признавшуюся ему в любви

В Сети появилась информация, что SHAMAN и Екатерина Мизулина сыграли тайную свадьбу в центре Москвы. По данным Телеграм-канала Mash, торжество обошлось им в 8 миллионов рублей.

Как SHAMAN сыграл тайную свадьбу

Праздник проходил в атмосфере строгой секретности. Ресторан на сутки закрыли от посторонних посетителей, занавесили окна, в общем, сделали так, чтобы даже комар туда не проник.

Кстати, недавно в рамках своей большой пресс-конференции певец рассказывал, что понимает своих поклонниц.

«Но не переживайте вы так. На сцене я полностью ваш», - отметил артист.

Ярые поклонницы

И некоторые восприняли его слова как руководство к действию. Так, в Сети появилось видео, на котором какая-то девушка расцеловала певца, а потом выкрикнула в микрофон: «Самый лучший, я люблю тебя, Ярослав».

SHAMAN не сопротивлялся, принял подарок и широко заулыбался. Как говорится, таковы будни артиста.

А вы бы хотели признаться в любви певцу? Делитесь в комментариях!