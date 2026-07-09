Женатый SHAMAN расцеловал фанатку, признавшуюся ему в любви

В Сети появилась информация, что SHAMAN и Екатерина Мизулина сыграли тайную свадьбу в центре Москвы. По данным Телеграм-канала Mash, торжество обошлось им в 8 миллионов рублей.
Как SHAMAN сыграл тайную свадьбу
Праздник проходил в атмосфере строгой секретности. Ресторан на сутки закрыли от посторонних посетителей, занавесили окна, в общем, сделали так, чтобы даже комар туда не проник.
Кстати, недавно в рамках своей большой пресс-конференции певец рассказывал, что понимает своих поклонниц.
«Но не переживайте вы так. На сцене я полностью ваш», - отметил артист.
Ярые поклонницы
И некоторые восприняли его слова как руководство к действию. Так, в Сети появилось видео, на котором какая-то девушка расцеловала певца, а потом выкрикнула в микрофон: «Самый лучший, я люблю тебя, Ярослав».
SHAMAN не сопротивлялся, принял подарок и широко заулыбался. Как говорится, таковы будни артиста.
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