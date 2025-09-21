Жена Олега Газманова — о предстоящей свадьбе дочери с сыном бизнесмена: "Хочет сделать это в узком семейном кругу"

В семье Олега Газманова и его жены Марины грядет счастливое событие. 21-летняя дочь пары Марианна получила предложение руки и сердца от своего избранника. Кто он и когда состоится свадьба?
Что сказала о женихе дочери Марина Газманова
74-летний Олег Газманов готовится выдать замуж свою единственную дочь Марианну. Торжество состоится в будущем году. Пока же идут приготовления к нему.
"Она очень хочет сделать это в узком семейном кругу. И я поддерживаю этот момент. Я вообще, например, сделала бы красивую фотосессию бракосочетания, а потом уехала бы в свадебное путешествие", — рассказала о планах жена Олега Газманова Марина в программе НТВ 'Ты не поверишь!'.
Марина Газманова рассказала журналистам и о женихе дочери. Парень из состоятельной семьи, его отец — успешный бизнесмен. Молодой человек не лишен и чувства юмора.
А это обязательное условие для вхождения в семью Газмановых. Родители Марианны ее выбор одобрили. Да и сама девушка в свои юные годы очень разборчива.
"Вот у меня очень умная дочь, она никогда не выбрала бы человека, который мог не понравиться ее семье", — отметила Марина Газманова.
Олег Газманов с маленькой дочкой Марианной. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Как Олег Газманов поддерживает себя в форме
Олегу Газманову уже 74 года. Покидать сцену он пока не планирует. Артист находится в превосходной форме.
Олег Газманов много тренируется. Ежедневно он делает более семидесяти упражнений. Не так давно в беседе с Teleprogramma.org певца хвалил фитнес-эксперт.
Сколько лет вместе Марина и Олег Газманов
У Олега Газманова и его жены Марины очень долгая история любви. Они познакомились еще в конце восьмидесятых годов. В тот момент Газманов был женат на матери своего сына Родиона, Ирине.
В 90-х годах Марина вышла замуж. В 1997 году ее супруга осудили. И в этот момент в жизни Марины вновь возник Олег Газманов.
Именно он встречал Марину из роддома с сыном от другого человека. Филиппа певец воспитывал как родного ребенка. Несколько лет Газманов и Марина жили гостевым браком.
И только в июле 2003 года Олег и Марина поженились. На тот момент пара уже ждала ребенка. Дочь Марианна Газманова появилась на свет в декабре 2003 года.
Читайте также: