Жена Олега Газманова — о предстоящей свадьбе дочери с сыном бизнесмена: "Хочет сделать это в узком семейном кругу"

В семье Олега Газманова и его жены Марины грядет счастливое событие. 21-летняя дочь пары Марианна получила предложение руки и сердца от своего избранника. Кто он и когда состоится свадьба?

Что сказала о женихе дочери Марина Газманова

74-летний Олег Газманов готовится выдать замуж свою единственную дочь Марианну. Торжество состоится в будущем году. Пока же идут приготовления к нему.

"Она очень хочет сделать это в узком семейном кругу. И я поддерживаю этот момент. Я вообще, например, сделала бы красивую фотосессию бракосочетания, а потом уехала бы в свадебное путешествие", — рассказала о планах жена Олега Газманова Марина в программе НТВ 'Ты не поверишь!'.

Марина Газманова рассказала журналистам и о женихе дочери. Парень из состоятельной семьи, его отец — успешный бизнесмен. Молодой человек не лишен и чувства юмора.

А это обязательное условие для вхождения в семью Газмановых. Родители Марианны ее выбор одобрили. Да и сама девушка в свои юные годы очень разборчива.