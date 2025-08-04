Жена Диброва — про слухи о разводе с ним: "Дети на это никак не реагируют"

Полина Диброва продолжает стоят на своем: с мужем у нее все прекрасно. Уходить от 65-летнего Дмитрия Диброва она не собирается. Слухи о разводе, по словам модели, их с мужем только смешат.

А вот в окружении шоумена рассказали, что только месяц назад Дмитрий узнал о романе жены с миллиардером Романом Товстиком. Полина является крестной мамой одного из шести детей бизнесмена. И также она дружит с женой Товстика. Та даже состояла в женском клубе Дибровой.

"Мы с Димой вместе сидим, читаем эти сообщения и смеемся. Дети на это никак не реагируют. Они, честно говоря, заняты собой", — приводит mk.ru слова Полины.

Она также подметила, что понимает, откуда пошли слухи о ее разладе с мужем. Просто Диброва перестала показывать совместные снимки с Дмитрием. Каждый, по словам модели, занят своим проектом.

Как выразилась Полина, они немного разделились. А вот слухи о романе с Товстиком она никак не комментирует. Тот, как пишут в СМИ, хотел развестись с женой еще два года назад. И готов забрать детей себе.

Ранее мы также писали, что озвучена новая версия развода Диброва с женой: "Мало с кем считался". Кроме того, шоумен высказался о молодой жене Полине: "У нее жизнь — праздник". Подробности тут.