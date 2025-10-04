Жена 80-летнего Петросяна отдала за шестидневный круиз по Волге 1 млн рублей

Татьяна Брухунова — жена 80-летнего Евгения Петросяна — снова решила порадовать себя и детей незабываемым отдыхом.

Сколько стоил отдых Брухуновой на Волге

На этот раз выбор пал на увлекательное плавание по живописным берегам великой русской реки Волги. Круиз продолжительностью шесть дней обещал массу впечатлений и развлечений для всей семьи.

Как пишет Telegram-канал Shot , стоимость путешествия составила внушительную сумму — примерно миллион рублей. Такая поездка наверняка станет ярким событием, оставив приятные воспоминания надолго.

Семейный отдых Брухуновой превзошел ожидания любителей роскоши и комфорта. Путешествие началось в Москве. На причале Татьяна с сыном Ваганом и дочкой Матильдой села на великолепное четырехпалубное судно класса люкс. Оно оснащено первоклассными удобствами, включая рестораны, бары, спортивный зал и библиотеку.

Для размещения жена Евгения Вагановича выбрала комфортабельные двухместные каюты категории "делюкс", стоимостью порядка 410 тысяч рублей каждая. Детские же комнаты стоили немного меньше, обеспечивая идеальное сочетание качества и удобства для всех членов семейства.

Как прошел отдых Брухуновой

На судне семье Брухуновой и всем отдыхающим предлагали изысканное меню от шеф-повара. Не обошлось и без деликатесов: икры, осетрины, также подавались традиционные русские пироги-кулебяки.

Дополнительно гостям корабля предстояло насладиться познавательными лекциями и разнообразными развлечениями, гарантирующими насыщенность программы и веселье на протяжении всего маршрута.

Ранее Татьяна назвала "подарком судьбы" свои отношения с Петросяном. Также жена юмориста обещала поклонникам показать все чеки за отдых в усадьбе под Тверью, заявив, что они с мужем проводили там время отнюдь не бесплатно за рекламу в соцсетях. Брухунова подметила, что платила и за коттедж, и за рыбалку, и за путешествие на лодке.

А как вы думаете, помогает ли Петросян жене финансово, когда та планирует отпуск? Пишите в комментариях.