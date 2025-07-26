Брухунова описала отношения с 79-летним Петросяном: «Это подарок судьбы»

36-летняя Татьяна Брухунова одной цитатой прокомментировала свои отношения с юмористом Евгением Петросяном.

Она дала понять, что безумно счастлива с мужем. Он подарил ей все то, о чем она так мечтала. У пары есть общие дети: сын Ваган и дочка Матильда.

Татьяна много путешествует. Иногда в поездки она берет с собой детей. Те привыкли к тому, что мама часто бывает в разъездах. Заботиться о наследниках жене 79-летнего юмориста помогают няни. Они могут уложить детей спать, утром - разбудить их, одеть и накормить. После чего Брухунова сама отводит сына в садик.

Помощь нянечек позволяет Татьяне работать, уделять время себе, посещать светские мероприятия. Брухунова довольна, что обрела в муже не только верного спутника жизни, но и надежную опору.

Говорят об их отношения с Петросяном, Татьяна поделилась глубокомысленной цитатой Антуана де Сент‑Экзюпери.

“Конечно, встретить человека — это подарок судьбы. Но люди не встречаются, они обретают друг друга. Обретают мало-помалу, как потерявшийся в детстве ребенок по одному разыскивает разбросанных по свету родных.

Если бы люди тратили чуть больше сил на то, чтобы искать и открывать то, что их объединяет, а не умножать то, что их разделяет, — быть может, нам удалось бы жить в мире”, - уточнила Татьяна.

Ранее Брухунова рассказала о том, как они с мужем распределяют семейный бюджет. И кто за что обычно платит в их семье. Так, она дала понять, что бюджет у них с Петросяном общий.

Они вместе тратят деньги и не считают, кто и сколько взял из семейного “кошелька”. Татьяну устраивает то, что у них с мужем нет разногласий по поводу финансов.

Петросян молодую жену ни в чем не ограничивает. Она может покупать для себя и дома все, что пожелает.

Ранее мы также писали, что Брухунова сделала предложение хейтерам: "Кому очень хочется меня обсудить, перемыть мне кости". Также Татьяна задела жену Ивана Янковского критикой.